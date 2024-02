Protezione civile, controlli a Figline

La pioggia insistente della giornata di ieri ha causato la caduta di un albero sulle sponde del Rio del Castagno, che scorre a Figline nella zona sopra al cimitero e vicino al frantoio. La segnalazione alla protezione civile del Comune è arrivata da parte di un cittadino, preoccupato per il pericolo che quel tronco poteva rappresentare, adagiato da sponda a sponda, trasformandosi in un ostacolo al passaggio dell’acqua. Una preoccupazione giustificata dalla terribile esperienza vissuta a Figline nella notte tra il 2 e il 3 novembre, quando l’alluvione ha picchiato duro proprio in quella parte della città. Il Rio del Castagno, che è un corso d’acqua minore, va poi a finire nella Bardena. Una squadra della protezione civile insieme ad un ingegnere si è recata sul posto per eseguire un controllo e sebbene sia stato segnalato anche un piccolo smottamento a monte, pare che non siano state rilevate particolari criticità. Comunque, dalle una della scorsa notte, da quando è scattato l’allarme arancione e anche ieri sera e per tutta la nottata una squadra della protezione civile è stata distaccata a Figline per tenere sotto osservazione la situazione dei corsi d’acqua.

Sa.Be.