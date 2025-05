Cosmo Pace, il dentista dei record si racconta

Prato, 26 maggio 2025 – Da ben 43 anni Cosmo Pace esercita la sua professione di odontoiatra a Prato. Dopo aver trascorso in Trentino alcuni anni, una volta conseguita la specializzazione, ha trasferito nella nostra città la sua attività, dove vive con la moglie Cinzia e i figli Leonardo ed Elettra, anche lei dentista. Pace è un uomo attento, costantemente aggiornato nel suo lavoro, una persona che ispira immediata simpatia e fiducia. Requisiti molto rassicuranti per chi non si è ancora liberato della classica e diffusa ‘paura del dentista’.

“La profilassi è un comportamento virtuoso e fondamentale per la salute dei denti e in generale del cavo orale. Posso dire che qui da noi i dati sono incoraggianti e nonostante la crisi economica che interessa larga parte d’Italia, con particolare riferimento al Sud, c’è attenzione. E’ ovvio che il costo dei materiali e dei laboratori hanno una grossa incidenza e questo in certi casi può portare a rimandare un intervento necessario, con conseguenze spesso anche irreversibili”.

Le richieste più diffuse? “Certamente quelle più legate all’estetica, quelle che ti fanno apparire con un bel sorriso. In realtà gli aspetti fondamentali sono altri: una perfetta igiene della bocca e una corretta masticazione”.

Fondamentale la prevenzione: “Per quanto riguarda le carie è indispensabile che la profilassi inizi precocemente, sin dall’infanzia. Occorre proprio intervenire tempestivamente quando la dentatura diventa definitiva: solo così è possibile correggere in tempo difetti che possono trasformarsi in varie patologie”. Una delle raccomandazioni è evitare “tutti gli alimenti che contengono zuccheri perché estremamente dannosi per la salute dei denti”. Bisogna “poi fare attenzione alle gengiviti che generano piorrea e possono sfociare in severe paradontiti”. E il fumo? “Assolutamente. E’ stato accertato scientificamente che fumare anche solo dieci sigarette al giorno può provocare parodontiti gravissime e predisporre perfino a manifestazioni di tipo canceroso del cavo orale”. Dal suo osservatorio privilegiato Cosmo Pace dice che per l’incidenza delle malattie “non c’è praticamente nessuna differenza né di sesso, né di età”.

Ma “le donne sono più attente, anche perché tengono ad avere sin da giovani un perfetto allineamento dei denti, cosa che in questo caso fa coincidere l’aspetto estetico con quello medico”.

Guido Guidi Guerrera