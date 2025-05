Il dramma del sabato sera. Aggredito un diciottenne. In coma per un pugno

Incomprensioni passate che hanno lasciato ruggine, l’apprezzamento non gradito verso una ragazza o una lite per motivi banali, nata la stessa sera. La nottata di sabato, appunto quando, dopo una violenta colluttazione con un coetaneo, un giovane di 18 anni di Campi Bisenzio è rimasto riverso a terra, gravemente ferito, nel centro storico di Prato.

Qual è stata la scintilla che ha innescato l’aggressione? Siamo in piazzetta Buonamici a due passi da Palazzo Pretorio, davanti a uno dei locali della movida pratese, ora chiuso per 35 giorni dal questore per somministrazione di alcolici a minori.

Proprio di fronte alla saracinesca serrata del bar, alle 23, si è consumata la rissa. Il 18enne – secondo la prima ricostruzione – è stato aggredito da un magrebino che l’ha colpito con un pugno, cadendo a terra e sbattendo la testa contro i gradini di pietra che portano al giardino Buonamici. Sono intervenuti il 118 e le volanti della polizia.

Il giovane ferito è stato prima trasportato al Santo Stefano in codice rosso e poi ne è stato deciso il trasferimento al policlinico di Careggi, dove è stato ricoverato, in coma farmacologico, nel reparto di neurochirurgia per un’emorragia cerebrale.

Ieri, il 18enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano serie, ma l’operazione avrebbe ridotto l’emorragia, facendo ben sperare i medici, che lo hanno tenuto sotto controllo, nel suo recupero: adesso si trova intubato in neurorianimazione.

Sul violento episodio indaga la squadra mobile della questura, coordinata dal procuratore di Prato, Luca Tescaroli. L’obiettivo è individuare l’altro giovane protagonista della rissa che sabato notte è fuggito, facendo perdere le sue tracce tra la folla. Sono stati ascoltati i testimoni diretti e acquisite le immagini delle telecamere, tra cui quella a 360°, all’angolo con il vicolo dei Bocchineri, che inquadra l’intera piazzetta e via Ricasoli.

Nella piazzetta Buonamici, al momento dell’aggressione erano presenti anche la ragazza 17enne del giovane ferito e un’altra ragazza. Sull’accaduto la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti afferma: "Sicura che gli inquirenti sapranno consegnare il responsabile alla giustizia. Occorre potenziare la presenza e i controlli delle forze dell’ordine sul territorio". "C’è un ’caso Prato’, che ho appena portato all’attenzione del ministro dell’Interno" dice la deputata di Forza Italia, Erika Mazzetti.

Gli inquirenti cercano chi ha colpito il 18enne e gli eventuali complici. Oltre che identificare l’autore, gli investigatori hanno avuto direttive mirate ad accertare i motivi che hanno innescato il contrasto tra i due. La scintilla iniziale.

Elena Duranti