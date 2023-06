Prorogata la Direttiva Monti, Tagliandi auto in garanzia ancora dal meccanico di fiducia

Il tagliando in garanzia dell’automobile potrà essere effettuato rivolgendosi alla propria officina di fiducia. La possibilità data dalla direttiva Monti, risalente al 2010, scadeva lo scorso 31 maggio. E quindi fra gli automobilisti c’era già fermento per comprendere come comportarsi: se andare dalla concessionaria ufficiale della propria macchina, oppure continuare a farsi servire dal proprio meccanico. Un dubbio che è stato fugato dalla stessa Unione Europea, che ha prorogato proprio in questi giorni la direttiva Monti attraverso uno specifico regolamento. Gli automobilisti che hanno un’auto nuova, ancora in garanzia, potranno quindi continuare a rivolgersi al proprio meccanico di fiducia, e non saranno obbligati ad andare alla concessionaria ufficiale della casa automobilistica. I test effettuati saranno i medesimi. Una possibilità però poco conosciuta dagli stessi automobilisti, che è finita al centro di una campagna di comunicazione da parte dell’Autofficina Montegrappa, attività associata a Confartigianato, che vuole fare sapere a tutti i pratesi i loro diritti di automobilisti. "Chi ha un’auto in garanzia – spiegano Matteo e Francesco Brescia – ha il diritto di continuare a recarsi dal proprio meccanico di fiducia per i tagliandi. Una possibilità importante, anche perché garantisce tempi molto rapidi per la presa in carico dell’automobile".