PrismaLab, sbarca l’estate. Aperitivi, musica e yoga

Nuova sfida per il Consorzio Santa Trinita che esce dai confini e arriva fino in via Pistoiese. Da anni impegnato nel recupero di aree urbane degradate, il consorzio accetta ora di riqualificare e riattivare uno spazio nel quartiere Macrolotto Zero, celebre per la presenza predominante della comunità cinese.

Il cuore pulsante di questa iniziativa sarà il Prisma Lab, il progetto di recupero della vecchia Filatura Pieri. "Il consorzio Santa Trinita si propone di creare un punto di incontro e scambio culturale", dicono gli organizzatori. L’associazione, nata nel 2013 da cittadini, professionisti e esercenti con l’obiettivo di valorizzare il territorio e coinvolgere attivamente la comunità locale, si è distinta nel tempo per la capacità di trasformare le idee in azioni concrete. Attraverso iniziative come l’allestimento di decorazioni natalizie, sondaggi di ascolto della comunità e eventi culturali, il consorzio ha dimostrato il suo impegno civile e sociale nel migliorare la qualità della vita urbana.

Con progetti di riqualificazione, come la valorizzazione dei giardini di Sant’Orsola, la riqualificazione della chiesa di San Domenico, e l’illuminazione dei palazzi storici, il Consorzio ha contribuito attivamente a rendere il quartiere più vivibile. Il programma è ricco e tutto da vivere. Si parte lunedì dalle 19 alle 24 con aperitivo, cerimonia del te e piccolo buffet di benvenuto a cura di Zentè, Panificio Fogacci, bar Lo Scalino, Kona sushi Bar, JuFu restaurant, Pizzeria da Giovanni Il cavallino Rosso e Pasticceria Aiazzi. Cocktail-bar con motivi sonori a cura di Andrea Lenzi (live elettronic) e Yitong Wang (Guzheng) della Compagnia Artistica Huaxing. Martedì sempre dalle 19 aperitivo sunset music con LorenzoTassi.

Mercoledì dalle 19 introduzione alla serata con Open check, a seguire concerti di One more Time, Fly Way, Century of Darkness e Thorns cura della scuola di musica School of rock più cocktail-bar, giovedì alle 19 aperitivo con musica e cocktail-bar mentre alle 21.30 rassegna di cinematografica in omaggio a cinque grandi attori che hanno fatto la storia del cinema e della commedia all’italiana a cura di Federico Berti. Proiezione del film “amici Miei” di Ugo Tognazzi. Venerdì dalle 19 alle 20.30 aperitivo con sessione aperta di yoga a cura di The Yoga Factory e live electronics a cura di Andrea Lenzi a seguire musica e cocktail-bar.