Primo rogo di stagione in un’oliveta. In fumo 2500 mq di terreno

Primo rogo nei Comuni medicei dovuto alla disattenzione dell’uomo. Domenica pomeriggio le squadre della Vab sono intervenute dentro una oliveta nel comune di Poggio a Caiano. In via delle Casacce sono andati in fumo 2500 metri quadrati di terreno dove si trovavano gli ulivi.

La Vab Colline Medicee ha già iniziato il servizio di pattugliamento per la prevenzione e la repressione degli incendi sul territorio e in via delle Casacce sono intervenute 2 squadre con 4 persone che si sono occupati non solo di spegnere il fuoco ma anche della messa in sicurezza, tramite bonifica.

In tutti i Comuni è vietato accendere fuochi per bruciare potature, sterpaglie, sfalci dell’erba ma, nonostante le ordinanze e i controlli, i furbi ci sono sempre, soprattutto nel fine settimana. La Vab raccomanda la massima attenzione, non solo per rispettare i comportamenti che dovrebbero essere d’obbligo, come quello di non gettare via sigarette accese ma di gestire con prudenza i barbecue, i fuochi pirici usati la notte per i festeggiamenti.

E’ cominciata, infatti, la stagione dei matrimoni e si sta diffondendo l’usanza dello spettacolo pirotecnico a fine serata: deve essere gestito solo da esperti e in sicurezza.