Primarie Pd, trionfo per Schlein L’affluenza è la più bassa di sempre

Se fra gli iscritti del Pd la vittoria di Elly Schlein in provincia era stata al fotofinish, con uno scarto di soli 23 voti rispetto al rivale per la segreteria nazionale Stefano Bonaccini, nelle primarie aperte a tutti i simpatizzanti del Partito democratico non c’è stata storia. La deputata, ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna, ieri ha vinto nettamente in provincia di Prato con il 59,33% (3552 voti) contro il 40,66% di Bonaccini (2434). Un risultato che rispecchia quanto accaduto anche nel resto della Toscana e che si allinea col risultato di molti capoluoghi di regione, a partire da Milano. Un risultato che va a ribaltare quelli che sembravano i pronostici della vigilia col comitato pratese di Schlein che dava Bonaccini per favorito e i sostenitori del presidente dell’Emilia Romagna che si dicevano fiduciosi di potere ribaltare l’esito sfavorevole del voto fra i soli iscritti al Pd. Lo spoglio, invece, non solo ha confermato la vittoria di Schlein, ma ne ha anche ampliato il vantaggio sul rivale. L’unica cosa che è rimasta immutata rispetto al voto nei circoli è stata la scarsa partecipazione, complice, ieri, anche il maltempo. Perché l’obiettivo degli 8.000 votanti, indicato come risultato possibile da entrambe le...