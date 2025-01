Fare prevenzione è l’arma contro il tumore

Prato, 12 ottobre 2021 - Una giornata dedicata alla prevenzione tra sport, dibattiti e raccolte fondi. Una manifestazione che ha lo scopo di tenere alta l’attenzione sull’importante tema della prevenzione, in particolare del tumore al seno che colpisce una donna su otto nel corso della propria vita, e che arriva dopo due anni segnati dal Covid che di fatto hanno congelato l’attività preventiva con risvolti complicati sulla salute delle donne.

Dopo mesi di grande lavoro l’attività di prevenzione dell’Asl ha recuperato quanto perso nei mesi della pandemia per quetso adesso è importante spingere l’acceleratore sugli screening. ’Check your boobs - The Macht’, si terrà domenica 17 ottobre in piazza Santa Maria delle Carceri, a cura della Fondazione Sandro Pitigliani nell’ambito del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con il patrocinio di Comune di Prato e Asl, in collaborazione con Studio Siciliano & Partners e Prato Social Club. dalle 10.30 piazza Santa Maria delle Carceri ospiterà un match di calcio in cui si sfideranno squadre composte da rappresentanti femminili di associazioni della città per un totale di otto squadre (Comune di Prato, White Radio, Fondazione Sandro Pitigliani, Prato Social Club, Centro La Nara, Avis, Oncologia medica, e Galcianese). Radiocronaca a cura di White Radio e Prato Social Club in diretta su www.whiteradio.it.

Durante la mattina sarà possibile incontrare Luca Livraghi, medico oncologo, per imparare correttamente la tecnica dell’autopalpazione, grazie a un camper fornito da Avis. A seguire nel pomeriggio, dalle 17 il salone consiliare ospiterà il convegno in cui Laura Biganzoli direttore facente funzioni della Struttura complessa di oncologia medica, introdurrà al tema ’Lo screening del tumore alla mammella. Attualità e prospettive’, dove verranno illustrati i risultati dello screening a Prato e i gli obiettivi futuri.

L’ingresso al convegno è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito eventi.fondazionesandropitigliani.it. La giornata si concluderà con una cena di raccolta fondi alle 20.30 al Golf Club Le Pavoniere dove è invitata tutta la cittadinanza. Prenotazioni alla mail [email protected]. "L’obiettivo dell’evento è sottolineare ancora una volta l’importanza della prevenzione", commenta il sindaco Matteo Biffoni. "Ringrazio la Fondazione Sandro Pitigliani e tutti i partner coinvolti che hanno organizzato la giornata con tre momenti diversi che ci ricordano quanto sia importante sottoporsi a controlli periodici. Inoltre tra le iniziative continua il percorso per l’acquisto di un ecografo per il centro di prevenzione oncologica Eliana Martini e sarà un modo per ricordare il dottor Angelo Di Leo".