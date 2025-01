Un mese di iniziative contro il tumore al seno: ecco il calendario

Empoli, 8 ottobre 2021 - Informare, prevenire, ascoltare, al centro dell’ "Ottobre rosa", campagna di sensibilizzazione del pubblico femminile sull’importanza della diagnosi precoce del tumore della mammella. Ogni anno, per l’occasione, vengono illuminati di rosa alcuni tra i monumenti più significativi. Anche gli undici Comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno, si coloreranno di rosa. Per sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno, sui corretti stili di vita da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare, saranno organizzati sul tutto il territorio alcuni eventi promossi da Astro onlus, associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia.

A dare il via alle iniziative, un ‘Aperitivo rosa’ al Green bar del parco di Serravalle di Empoli, fissato per domenica 10 ottobre, organizzato in collaborazione con SintesiMinerva. Ai presenti saranno illustrate le attività dell’associazione e saranno date informazioni utili sulla prevenzione. Per tutto ottobre la Statua Alata di piazza della Vittoria sarà illuminata di rosa. La biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ allestirà inoltre una vetrina dedicata ai temi del tumore al seno, della prevenzione e delle donne.

Anche alla biblioteca civica di Vinci sarà allestita una sezione con libri che riguardano l’argomento: dal ruolo dell’alimentazione, ai racconti di donne che hanno superato l’esperienza, ai metodi diagnostici e le terapie più aggiornate. La simbolica torre del Castello dei Conti Guidi si tingerà di rosa. Il luogo prescelto da Cerreto Guidi è invece il palazzo comunale. Per tutto il mese di ottobre, saranno organizzate nel comune iniziative sul tema nella Biblioteca "Emma Perodi".

Donne che hanno vissuto in prima persona questa difficile esperienza saranno protagoniste degli incontri alla biblioteca comunale di Santa Croce ‘Adrio Puccini’, durante i quali saranno presentati tre libri che raccontano la loro battaglia. A Fucecchio si terrà l’ormai tradizionale aperitivo cena "Salutiamoci la salute vien prevenendo", il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Astro.

«L’Estetica a supporto del paziente oncologico, un valido aiuto prima, durante e dopo le cure", è il titolo dell’evento che si terrà il 21 ottobre al Mmab di Montelupo Fiorentino, a cura delle estetiste Apeo.

Parlando di informazione, cultura e sostegno, non si può prescindere dal territorio. Per questo il comune di Certaldo ha deciso di offrire una visita guidata gratuita, su prenotazione, al borgo e al sistema museale per le donne di Astro. Anche Castelfranco di Sotto ha organizzato per l’occasione una passeggiata lungo il parco fluviale nel weekend del 30 e e 31 ottobre, mostrando i benefici sul corpo dell’immersione nel verde.

L’illuminazione in rosa del palazzo delle Terme della Via Francigena di Montaione Terme, sottolineerà la riapertura della struttura e soprattutto la ripartenza dei corsi di ginnastica in palestra/piscina per le donne operate al seno, grazie al supporto dell’associazione Astro. L’ evento organizzato per Ottobre Rosa si collega a questa ripartenza: un open day previsto per sabato 23 ottobre alle 17.30, durante il quale Claudio Caponi, direttore di Chirurgia senologica di Empoli e Paolo Scardigli, presidente di Astro, interverranno in tema di prevenzione sul tumore al seno e presenterà le attività del Centro Donna.