Premio Matilde Magni. Viola vince il concorso

E’ Viola Pigolotti, studentessa del Liceo Artistico Brunelleschi di Montemurlo, la vincitrice del concorso "Comunichiamo il futuro Premio Matilde Magni", con il progetto grafico "Seminiamo pace raccogliamo futuro". Piazza d’onore per Lorenzo Liberati dell’istituto Datini di Prato, con l’opera Freedom e terze a pari merito Asia Lin con Immagina e Giulia Pregnan con Sotto lo stesso cielo, entrambe del Liceo Brunelleschi.

Il premio per la prima classificata è una borsa di studio del valore di mille euro. Il concorso è dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole e degli istituti pratesi per utilizzare i disegni dei giovani sui cartelloni pubblicitari della città laniera. Un modo per creare un ponte diretto tra i loro sogni e desideri per il futuro e la città tutta. "Il nostro intento – sottolinea Francesco Lassi, organizzatore e ideatore del progetto – è dare piena libertà ai giovani di sviluppare le grafiche e l’opera artistica che più li rappresenta".

Un progetto che nasce con l’intento di durare nel tempo: "L’auspicio – afferma ancora Francesco Lassi – è di replicare questa iniziativa nel tempo, espanderla e coinvolgere quante più scuole e studenti possibile. Per ultimo, ma non per importanza, vorrei sottolineare che il Premio di questo concorso porta il nome di una persona per la nostra azienda veramente importante: Matilde Magni. Nostra collega, mente geniale e creativa che purtroppo ci ha lasciati troppo presto. Matilde amava creare qualsiasi cosa, era sempre pronta ad affrontare ogni sfida con sorriso e forza. Che sia per voi ragazzi un esempio, fonte d’ispirazione, come è stata ed è tuttora per noi".