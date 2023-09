Preleva con un bancomat non suo. E poi spende tutti i soldi al gioco

Ha raccolto un portafoglio da terra, ha preso il bancomat e fatto un prelievo da 250 euro. Poi è andata a spendere tutti i soldi al gioco. L’episodio è avvenuto un anno fa al Penny market di Vaiano. Protagonista una donna, italiana di 55 anni con precedenti, che è finita a processo con le accuse di furto e utilizzo indebito di carta di credito. La donna è stata condannata ieri, in rito abbreviato, a sette mesi solo per il secondo capo di imputazione mentre è stata assolta dall’accusa di furto con formula dubitativa. Il pm, Laura Canovai, aveva chiesto una condanna a due anni.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, la donna aveva rubato il portafoglio della vittima mentre i due erano in coda alla cassa del Penny market. A quel punto avrebbe preso il bancomat e avrebbe fatto un prelievo di 250 euro. Poi, secondo quanto ha sostenuto l’imputata, avrebbe speso il denaro al gioco.

Gli spostamenti della donna sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza tanto che i carabinieri riuscirono a risalire alla sua identità. Ieri la donna è comparsa in aula, assistita dall’avvocato Stefano Belli, per il processo in rito abbreviato. L’imputata ha rilasciato una dichiarazione spontanea sostenendo di non aver rubato il portafogli all’uomo ma di averlo trovato a terra. Ha, però, confermato di aver fatto il prelievo al bancomat. In effetti, dalle immagini delle telecamere del supermercato si vede la donna che raccoglie il portafoglio da terra e non il momento del presunto furto. Motivo per cui il giudice ha deciso di condannarla solo per l’uso indebito della carta di credito e l’ha assolta per il furto con formula dubitativa.

L.N.