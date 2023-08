Precipita mentre pulisce il balcone, volo di 3 metri. Gravissima una donna di 70 anni

Poggio a Caiano (Prato), 14 agosto 2023 – Stava pulendo la terrazza quando è caduta da un’altezza di circa tre metri, rimanendo gravemente ferita e venendo trasportata d’urgenza con l’elisoccorso a Careggi.

L’incidente è accaduto al Poggetto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, e ha coinvolto una donna di 70 anni.

Potrebbe forse esserci un malore all’origine della caduta. Dalla prime informazione pare che la donna stesse utilizzando dei prodotti chimici per effettuare le pulizie e potrebbe essere stata l’esalazione degli stessi fumi dei detersivi a provocarle un giramento di testa che l’avrebbe fatta precipitare da un’altezza di oltre tre metri.

Sta di fatto che la terrazza dove si trovava la donna era in parte sprovvista della ringhiera, probabilmente per alcuni lavori in corso nell’abitazione. Ad avvertire i soccorsi sarebbero stati i vicini di casa della donna.

Una volta arrivati sul luogo dell’incidente, insieme ai Carabinieri e alla Misericordia di Poggio a Caiano, gli operatori dell’elisoccorso Pegaso hanno praticato importanti manovre rianimatorie direttamente sul posto, dal momento che la donna aveva subito un forte trauma toracico, vista anche la notevole altezza dalla quale era caduta.

L’impatto a terra è stato estremamente violento. A quel punto è stato immediato il trasporto d’urgenza della 70enne da parte dell’elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi, dove la donna è ricoverata e versa ancora in gravi condizioni. La pensionata rimane attualmente sotto stretta osservazione.