Prato, una ventata d’Isola d’Elba con la mostra Travarsare

Prato, 14 novembre 2024 - Viene inaugurata oggi, giovedì 14 novembre dalle ore 18:30, presso l’Open Studio Italo Bolano di via Fra’ Bartolomeo la mostra TRAVASARE #è arrivato l’Arembapàmpane di Scartoni/Donati, ultimo appuntamento del progetto di residenza TRAVASARE della Fondazione Italo Bolano, a cura della direttrice artistica Erica Romano, risultato vincitore del bando Toscanaincontemporanea2024 della Regione Toscana – GiovaniSì, che ha coinvolto il duo under35 composto da Giacomo Donati e Irene Scartoni. Dopo una prima fase conclusasi ad agosto con la residenza degli artisti presso l’Open Air Museum Italo Bolano all’Isola d’Elba, realizzata in collaborazione con SMART – Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano e con il patrocinio del Comune di Portoferraio, Scartoni/Donati arrivano all’Open Studio Italo Bolano di Prato con una mostra di restituzione che travasa in città l’esperienza isolana, i cui preparativi sono stati preceduti a settembre dall’importante intervista a cura di Fuorisedia podcast (Letizia Albertini, Viola Pierozzi, Martina Scrazzolo e Valeria Shabani), fruibile sui canali YouTube e Spotify di un podcast giovane e frizzante che mette al centro ricerca, studio e divulgazione intorno all’arte contemporanea e ai suoi diversi attori.

La mostra TRAVASARE #è arrivato l’Arembapàmpane porta una ventata di ironia e di poetica leggerezza all’interno dello studio pratese, dove ad animarsi saranno i suoni e le immagini di un’esperienza immersiva e totalizzante. Il mondo eclettico e poco addomesticato dell’Open Air Museum elbano – fondato da Italo Bolano nel 1964 – che ben si sposa con la natura misteriosa e selvatica dell’isola stessa, hanno ispirato gli artisti Scartoni/Donati ad intraprendere un’esplorazione del territorio guidata da comiche avventure e piccole scoperte quotidiane e, seguendo al contempo il filo rosso della relazione, in particolare del dialogo intimo e duale, parte integrante del loro processo creativo. A Prato, dunque, arrivano sogni, racconti, suggestioni e visioni di un rapporto a due, che a sua volta si muove tra due sponde divise-unite dal mare e dal viaggio da e verso l’isola e che medita sul valore della reciproca esaltazione e compartecipazione al travaso di idee e di saperi. Infine, ad accompagnare il progetto espositivo una fanzone dedicata, con progetto grafico a cura di Viola Pierozzi, che narra di un inaspettato “dialogo sognante” tra quattro protagonisti e due generazioni a confronto.

La nuova mostra inaugura la stagione 2024-2025 all’Open Studio Italo Bolano a Prato, nei 60 anni di attività dell’Open Air Museum Italo Bolano all’Elba. Sarà visitabile dal 15 novembre al 19 dicembre su appuntamento al 347 0393170 e al 338 6996406.