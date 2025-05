Prato, un corso gratuito per formare operai nel tessile: ecco come candidarsi

Prato, 26 maggio 2025 – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, e il Lanificio Luigi Ricceri Spa, azienda specializzata in tessuti naturali per cappotti, lanciano un’Academy per formare operai di rifinizione a Prato nel settore tessile.

Le figure prescelte parteciperanno a un percorso formativo gratuito, della durata di 120 ore, finalizzato a sviluppare le competenze tecniche necessarie per poter svolgere le mansioni di garzatura, follatura e cimatura.

Il corso di formazione, in partenza il 16 giugno, si comporrà di una parte teorica e una parte pratica, svolta presso l’azienda e si rivolge a candidati alla ricerca di una nuova opportunità professionale e desiderosi di intraprendere un percorso formativo nel settore.

Per accedere al processo di selezione, è richiesta disponibilità full time, nonché il possesso della patente B in corso di validità. È possibile candidarsi sul sito di Adecco.it e anche tramite mail inviando il curriculum vitae all'indirizzo: [email protected].