Tessile, largo ai giovani: "Previste 3700 entrate tra aprile e giugno"

"Lo spazio per i giovani c’è: a Prato sono 5.000 i lavoratori del settore sopra i 55 anni, vicini alla pensione. Il Sistema informativo Excelsior prevede per Prato oltre 3.700 entrate (singoli contratti, anche a termine e ripetuti per lo stesso soggetto) nella moda nel trimestre aprile-giugno 2025. Gli stimoli di ‘E’ di moda il mio futuro’ indicano reali percorsi professionali, in tutti i ruoli dai più operativi e tecnici a quelli dirigenziali, strategici, creativi". Maurizio Sarti, delegato per la formazione della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord, ha salutato in collegamento da Milano i ragazzi riuniti ieri a Palazzo dell’Industria per la premiazione dell’8° edizione di "E’ di moda il mio futuro", a cui hanno aderito 1.200 studenti delle scuole medie inferiori e superiori e 22 aziende. Il concorso per le scuole secondarie di primo grado ’Noi stilisti del futuro: la nostra capsule di T-shirt’proponeva ai ragazzi di decorare una T-shirt bianca sulla "Diversità". Ha vinto la classe 2a A della scuola Domenico Zipoli. Seconda classificata è la 2a B della Leonetto Tintori e terza la scuola Zipoli con la 2a G. Tema del concorso per le secondarie di secondo grado era "Tailleur, tessuti e modelli dall’eleganza senza tempo". Il ’Premio creatività’ è andato a un gruppo della 5a C del Buzzi (Sofia Innocenti, Giada Miliotti, Lucrezia Palandri e Kassiani Pantazis), mentre alla 4a A del Buzzi (Sara Bartolini, Giulia Ermini, Martina Pagliaro) il ’Premio stile’. Il liceo artistico Petrocchi di Pistoia ha vinto il ’Premio tessile pratese’, assegnato al progetto di un tessuto pied-de-poule fatto dalle studentesse della 4a A Melissa Febbraro, Irene Del Serra e Vittoria Loddo. Un progetto che si è materializzato grazie a Marini Industrie e a Beste col modello in 3D del tailleur. Il premio speciale del Comune ’M’illumino di meno va di moda’ è stato assegnato all’idea degli studenti della 5a GT del Russell-Newton (Sofia Mondanelli, Conny Pagliarin, Alessandro Poli, Giulia Rosci, Farit Vasquez).

Sara Bessi