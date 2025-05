Manifattura Tessile Toscana rinnova la sede

Un restyling che guarda al futuro del tessile e della sostenibilità, che vuole garantire la quasi totale indipendenza energetica all’immobile, che rivolge attenzione al territorio e che va nella direzione di aumentare il benessere quotidiano sul lavoro dei dipendenti. Sono partiti gli interventi di riqualificazione del capannone di Manifattura Tessile Toscana, un immobile di 4.000 metri quadri, che ospita l’azienda manifatturiera del distretto pratese. L’intervento parte dall’efficientamento energetico, con la previsione di un isolamento termico per migliorare la vivibilità degli ambienti aziendali. La facciata sarà riqualificata con un design moderno e contemporaneo, capace di dare una visione verso il futuro. Il rivestimento sarà con materiale metallico sostenibile, con una colorazione che si integra perfettamente con l’ambiente circostante. Ci sarà poi il rinnovo degli impianti, con la predisposizione di macchinari di ultima generazione per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti interni. Nella stessa direzione va la sostituzione degli infissi, che garantiranno una migliore prestazione energetica all’intero immobile. I lavori finiranno in estate, dando un’immagine rinnovata all’azienda. "L’azienda guarda al futuro – spiega Enrico Reali, uno dei soci di Manifattura Tessile Toscana –. Crediamo nello sviluppo del manifatturiero di alta qualità: caratteristica che ci contraddistingue da sempre. Andiamo nella direzione di un prodotto sempre più sostenibile, dove il gusto estetico e il tatto vengono affiancati da materiali e processi sostenibili. Acquistiamo materiale con provenienza certificata e le lavorazioni provengono da partner sostenibili".