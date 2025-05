Prato, turismo in crescita. L'obiettivo è aumentare i visitatori del 25% con Epic

Prato, 6 maggio 2025 - Lo sviluppo del turismo sportivo, legato a quello esperenziale, e la costruzione della Dmo (Destination Management Organization) del territorio pratese sono stati al centro stamani dell'Assemblea regionale di Federalberghi Toscana nel Salone Consiliare del Comune: l'evento è stato aperto dalla sindaca Ilaria Bugetti, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dall'assessore regionale al Turismo Antonio Marras, dall'assessora del Comune di Prato Chiara Bartalini e dal presidente di Federalberghi Prato Sauro Venturi. Tanti gli albergatori arrivati a Prato da varie località e città della Toscana, compresa l'Isola d'Elba. A Prato il turismo nel 2024 è cresciuto del 16%, un trend che il Comune intende mantenere e migliorare anche attraverso Epic - Experience Prato Industrial Culture, finanziato dall'Unione Europea con 5 milioni di euro - e l'intelligenza artificiale, come ha detto l'assessora Chiara Bartalini nel suo intervento. L’obiettivo è aumentare del 25% la presenza di visitatori a Prato, sviluppando ulteriormente l’esperienza di Tipo. La sfida è valorizzare il patrimonio industriale della città come risorsa chiave per attrarre i turisti durante tutto l’anno, con una proposta innovativa che, grazie alle nuove tecnologie, possa espandere le esperienze dal mondo reale ai domini digitali e virtuali. Il progetto coinvolgerà gli operatori del turismo e dell'accoglienza della città e delle aree limitrofe, commercianti ed artigiani in un processo di co-progettazione partecipativa integrando le visite reali ai siti industriali, culturali e naturali della città con esperienze immersive offerte dalle tecnologie digitali avanzate, come realtà virtuale, realtà aumentata, mixed reality. E come hanno sottolineato sia la sindaca Bugetti che l'assessora Bartalini, giocheranno un ruolo cruciale per la promozione della città tanti eventi legati alle eccellenze del territorio e anche agli eventi sportivi: il turismo legato allo sport è infatti in forte crescita nel post Covid in tutta la regione.