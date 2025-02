Prato, Tipo e Capodanno Cinese tra le buone pratiche illustrate al Meeting UE

Prato, 20 febbraio 2025 - Gli itinerari turistici alla scoperta del patrimonio industriale di Tipo e il brand Capodanno cinese Prato sono tra le buone pratiche presentate al 18esimo Meeting internazionale sul Turismo sostenibile in corso a Barcellona, organizzato dall’Agenda Urbana per l’Unione Europea in collaborazione con la Commissione Europea. A presentare l’esperienza di Prato è stata l’assessora al Turismo Chiara Bartalini, che ha illustrato anche la costruzione della dmo (destination management organization) del territorio pratese. Inoltre il progetto EPIC "Experience Prato Industrial Culture", approvato all'interno del bando "European Urban Initiative", tramite Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, vede protagonista il Comune di Prato, nel ruolo di capofila, insieme ad altri nove partner, sia pubblici che privati. EPIC consentirà di implementare, arricchire e sviluppare ulteriormente l'esperienza di "TIPO - Turismo industriale Prato", progetto che dal 2021 fa parte della proposta turistica che caratterizza la città.

Molte le realtà presenti da tutta Europa, tra cui Venezia con l’esperienza del city pass - l’unica altra realtà italiana presente - Zara, Amsterdam ed Heraklion. “Siamo stati invitati a partecipare al Meeting da Agenda Urbana UE, anche per il nostro ruolo di capofila di Epic, per illustrare la specificità di Prato e i suoi progetti per il turismo, da quello industriale, ai cammini della Via Medicea e via della Seta attraverso il patrimonio naturalistico ed architettonico, i ricchissimi percorsi enogastronomici e molto altro - dice l’assessora Bartalini - Segno dell’interesse che il nostro territorio suscita per le sue attrattive, per la sua unicità e per la costruzione di un turismo sostenibile che sta diventando un segmento importante dell’economia”.