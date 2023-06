Prato, teneva un cane in condizioni di cattività: denunciato cittadino cinese

Prato, 19 giugno 2023 - Tramite un'operazione congiunta del Comando di Polizia Provinciale e del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale) di Prato, è stato sequestrato un cane di razza Rottwailer detenuto da un cittadino di nazionalità cinese in cattività all’interno di un’azienda agricola specializzata nella coltivazione di ortaggi, ubicata nei pressi di via Roma. L’animale, al momento dell’intervento da parte degli agenti, si trovava recluso in uno spazio angusto, in scarse condizioni igienico-sanitarie e in un precario stato di salute generale, tale da configurare il reato per detenzione di animali in condizioni incompatibili per la loro natura. Il proprietario è stato quindi denunciato, mentre l'esemplare è stato affidato alle cure del canile di Prato.

“Questa nuova operazione conferma da un lato il costante impegno nella tutela e nella salvaguardia degli animali, e dall’altro la fattiva e costante collaborazione con il NIPAAF – ha dichiarato il Comandante della Polizia Provinciale di Prato, Michele Pellegrini – Infatti, tra le numerose materie di competenza preme sottolineare l’importanza dell’attività svolta dal Corpo a tutela degli animali, sia a seguito di segnalazioni da parte di cittadini che su accertamenti d’iniziativa, con conseguente attivazione delle procedure di sequestro e affidamento a persone o strutture idonee che si prendono cura degli animali”.

Francesco Bocchini