Cani maltrattati, l’ex proprietario deve pagare 9mila euro

Grosseto, 19 giugno 2023 - Era maggio 2021 quando Nebbia e suo figlio Archibald, detto Spettro, furono posti sotto sequestro per i gravi maltrattamenti subiti da parte del loro proprietario e, grazie all’impegno della Sezione Lega nazionale difesa del cane di Grosseto, furono sottoposti a tutti i necessari controlli veterinari che evidenziarono le drammatiche condizioni di salute di entrambi. Nebbia ha mostrato da subito gravi problemi e per questo è stata sottoposta a una serie di esami tra cui una risonanza magnetica che purtroppo ha evidenziato un tumore cerebrale inoperabile. Gli attivisti della Lndc hanno fatto di tutto per curarla ma non c’era nulla da fare. Spettro è stato sottoposto a degli interventi sulle zampe anteriori perché le articolazioni erano gravemente compromesse. Il loro ex proprietario ha patteggiato la pena e Spettro potrà continuare a vivere con la famiglia che l’ha adottato e dove ha trovato la felicità e l’amore che merita.

“Voglio ringraziare la nostra sezione di Grosseto per l’impegno con cui si è occupata di questi cani. Purtroppo ci troviamo quotidianamente a gestire situazioni di questo tipo e dobbiamo farlo sempre con armi inadeguate a combattere questo fenomeno. L’applicazione della pena è di soli 4 mesi di reclusione, convertiti in una multa di 9mila euro. Una pena decisamente irrisoria per tutto il dolore che questi poveri animali sono stati costretti a subire. Ovviamente siamo soddisfatti per la vittoria da un punto di vista legale, considerando che queste sono le leggi attualmente vigenti ma come sempre dobbiamo ribadire che il Codice Penale deve essere rivisto e le pene per i reati a danno degli animali devono essere inasprite. La soddisfazione più grande, comunque, è quella di aver salvato Nebbia e i suoi cuccioli e che almeno loro adesso possono avere una vita dignitosa e felice”, commenta Piera Rosati, presidente della Lndc Animal Protection.

"Poco distante da dove vivevano Nebbia e Spettro, negli stessi giorni del sequestro, trovammo altri due cuccioli abbandonati. Anche loro in condizioni sanitarie disastrose, ma non avendo il microchip non è stato possibile collegarli ufficialmente allo stesso proprietario anche se a noi sembrava evidente che lo fossero. Da un lato però questo è stato positivo perché ci ha consentito di fare tutto il possibile per curarli e darli subito in adozione. Ora Spettro e i suoi fratelli hanno delle famiglie che li amano e che non permetteranno che soffrano ancora come avvenuto in passato. Nebbia purtroppo ci ha lasciati, ma ci consola che almeno negli ultimi mesi con noi ha potuto finalmente provare quell’amore e quelle cure che le erano mancate per tutta la vita”, fa sapere Silvia Preziosi, Presidente della sezione di Grosseto della Lndc.