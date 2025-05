Divisione 1: Gea Grosseto sfida Centro Minibasket Valbisenzio nella gara spareggio playoff

DIVISIONE 1

Gara spareggio dei quarti di finale playoff di Divisione 1 tra Centro Minibasket Valbisenzio e Gea Grosseto. I biancorossi, dopo essersi imposti in gara1 al termine di un incontro dominato in maniera autoritaria, sono scivolati di fronte al pubblico amico, a conclusione di un confronto nel quale ha pesato molto la voglia di riscatto della formazione pratese, ma anche alcuni errori di troppo al tiro e le disattenzioni difensive del quintetto grossetano. Per la "partita senza un domani" il tecnico della Gea confida sull’orgoglio dei suoi ragazzi, che in più occasioni hanno dimostrato di poter essere superiori agli avversari. È bastato accelerare il ritmo e anche mercoledì scorso Grosseto si è portato da -13 di fine terzo quarto, alla parità sul 75 75 (a 1’30 dalla sirena) e a tre occasioni, con la palla in mano, per vincere il match. Furi e compagni non dovranno ovviamente pensare a quello che è successo infrasettimanalmente, ma seguire il piano partita preparato in settimana e concentrarsi unicamente per questa terza sfida di una serie che si sta confermando impegnativa come previsto. Gara 2 ha regalato agli sportivi locali le belle prestazioni di due veterani come Davide Liberati e Dario Romboli, che per tre quarti di partita hanno sorretto da soli la squadra.

"Servirà il giusto approccio a livello mentale e fare il possibile portarla a casa – sottolinea Marco Santolamazza - Ovviamente andiamo a Vaiano per vincere, per proseguire un’annata dignitosa, i ragazzi sono pronti e carichi. Per la prima volta tra l’altro la Gea affronterà garatre. Lo scorso anno avevamo infatti chiuso i conti in due partite. Sarà un’esperienza nuova, sia per i ragazzi che per me". I convocati: Scurti, Ignarra, Furi, Mezzani, Biagetti, Liberati, Romboli, Mazzei, Ense, Mari, Baccheschi. Oggi servirà una prestazione corale per riuscire ad avere la meglio su un avversario che ha dimostrato di meritare il terzo posto, con il quale ha chiuso la regular season. Palla a due alle 19 sul parquet di Vaiano.