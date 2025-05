Bbc Grosseto sconfitto dal Macerata: errori difensivi decisivi nel 3-4 finale

BASEBALLE’ stato un Bbc Grosseto senza mordente quello che ha perso (3-4 il finale) contro il Macerata. Nonostante il lineup (che ha messo a segno 12 valide), sono state alcune incertezze difensive a condannare i maremmani che hanno di fatto regalato ai marchigiani 3 dei 4 punti subiti. Il Macerata si porta in vantaggio nel primo inning con Ricardo Paolini, che arriva in prima sui quattro ball di Giulianelli, ruba la seconda, va in in terza sulla battuta di Noguera e segna sulla rimbalzante di Carrera sul seconda base Vaglio. Il Bbc Grosseto ribalta la situazione al secondo tentativo, in un inning che prometteva un bottino maggiore: i singoli consecutivi di Deotto, Herrera, Cinelli, e Chelli fruttano due punti. Con zero eliminati e corridori in prima e seconda; il bunt sacrificio di Vaglio porta in zona punto i compagni. Illuminati riempie le basi con l’intenzionale a Tomsjansen, poi Quattrini si riprende, lasciando al piatto Tromp e facendo eliminare Profar. All’inizio del terzo attacco Macerata pareggia: Pascoli fa bunt, Giulianelli sbaglia l’assistenza e il corridore corre verso la terza; si ferma un attimo ma poi riprende la corsa verso casa per la mancata presa del terza base Profar, svogliato. Al sesto la svolta: Fabrizio batte su Profar che si sposta incredibilmente, Leonora batte ancora sul terza base, che se la fa passare sotto il guanto, beccandosi anche qualche fischio dal pubblico. Il Bbc accorcia all’8° ma Doba salva il risultato.