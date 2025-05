Sbanda per evitare animale. Incastrato, grave 28enne

ALBINIANella notte tra venerdì e sabato è accaduto un incidente stradale sulla Strada Statale Aurelia, a pochi chilometri dallo svincolo per Albinia, in direzione sud. L’incidente ha coinvolto quattro mezzi: un furgone e tre autovetture. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Orbetello. I soccorritori hanno proceduto alla liberazione di una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli, consegnandola poi alle cure del personale sanitario presente sul luogo dell’incidente. Per i rilievi e l’accertamento della dinamica del sinistro è intervenuta la Polizia Stradale di Orbetello. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da un’autovettura che, nel tentativo di evitare un grosso animale che stava attraversando la carreggiata, è sfuggita al controllo del conducente, sbandando ripetutamente. Durante questa manovra, l’auto ha urtato altri veicoli in transito. Il conducente della vettura, orbetellano di 28 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere e ha riportato gravi ferite, tra cui un politrauma a una gamba, ridotta molto male. È stato estratto dai vigili del fuoco di Orbetello e immediatamente soccorso dal 118 e dalla Croce Rossa, per poi essere trasportato d’urgenza in codice 3 all’ospedale di Grosseto.