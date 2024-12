Prato, nuova spaccata nella notte. Colpita una tabaccheria a Maliseti

Prato, 29 dicembre 2024 – Nuova spaccata nella notte a Prato. Stavolta è stata presa di mira la tabaccheria Bellini di via Montalese a Maliseti. È stata spaccata la porta di ingresso per il blitz all'interno del locale. Il negozio è uno dei più conosciuti di tutta la zona. La nuova spaccata segue quelle delle notti di Natale ad altri locali come alla tabaccheria Katia di via Bologna ( l'allarme ha messo in fuga i ladri fuggiti in monopattino).

Tuona Aldo Milone, ex assessore alla Sicurezza, da poco entrato in Forza Italia: "Fenomeno diffuso e continuo, occorre più vigilanza notturna. Basta minimizzare come fanno il Pd e la sindaca. Anche la polizia municipale può svolgere pattugliamento del territorio, non solo le forze dell'ordine di polizia e carabinieri".