Prato, serve coraggio nella ’tana’ del Tau

All’orizzonte per il Prato c’è la sfida alla capolista Tau Altopascio domenica in casa della società lucchese, in occasione del quale i lanieri dovranno cercare a tutti i costi quella vittoria che manca dalla trasferta a San Marino del 23 ottobre. Da quel momento in avanti sono arrivati due pareggi e una sconfitta, che hanno impedito ai biancazzurri di lasciare le posizioni pericolose della classifica. Ottenendo il terzo successo esterno del proprio campionato, Remedi e compagni uscirebbero dalla zona playout e contemporaneamente acuirebbero il momento di difficoltà che sta attraversando il Tau, reduce da due ko consecutivi. Gli amaranto stanno vivendo una flessione dopo un grande avvio, contraddistinto da otto vittorie nelle prime otto partite. Nei successivi tre incontri, i lucchesi hanno conquistato appena un punto, pareggiando sul campo della Cittadella Vis Modena e perdendo fra le mura amiche contro il Lentigione e in trasferta contro il Progresso. La compagine guidata in panchina da Simone Venturi, che da calciatore ha vestito la maglia del Prato nella stagione 2002/03 totalizzando 21 presenze in serie C1, è comunque ancora in testa al girone con tre lunghezze di margine rispetto al Ravenna secondo. Il Tau può vantare al momento il secondo miglior attacco (21 reti realizzate) e la seconda miglior retroguardia (otto gol incassati) del torneo. Il giocatore di riferimento della formazione di Altopascio? Bomber Matteo Motti, autore finora di sei sigilli, ma occhio anche all’altro attaccante Tommaso Andolfi, che per quattro volte ha timbrato il cartellino, e al terzino Luca Zanon, che ha all’attivo quattro assist. Capitolo biglietti: ai tifosi biancazzurri ne sono stati riservati 90. I tagliandi sono acquistabili, fino a loro esaurimento e previa esibizione di documento di identità, esclusivamente presso il botteghino dello stadio Lungobisenzio e nei seguenti giorni: oggi, dalle 10.30 alle 18.30; domani nella medesima fascia oraria e domenica dalle 9.30 alle 11.

Francesco Bocchini