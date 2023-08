Prato, sequestrata un'autofficina per violazioni nella gestione dei rifiuti

Prato, 31 agosto 2023 - Nella giornata di ieri, mercoledì 30 agosto, il personale del Reparto Territoriale e del Nucleo di Polizia Ambientale della polizia municipale di Prato ha sequestrato un'autofficina in via Cava, compresi tutti i veicoli e i macchinari al suo interno. Le forze dell'ordine hanno eseguito alcuni accertamenti, nati e sviluppati a seguito di un precedente controllo di Polizia stradale, che hanno portato alla luce diverse violazioni a livello di gestione dei rifiuti.

Sono risultati registri di carico scarico delle batterie al piombo e degli olii esausti e filtri olio usati non compilati dal 2021, rifiuti non suddivisi correttamente per categorie omogenee, presenza di 3 veicoli in stato di abbandono, pezzi di motore e pezzi di ricambio usati non riconducibili a nessun veicolo in riparazione con provenienza ignota sparsi per tutta l'officina e fusti di olio esausto. Sono stati inoltre rinvenuti sacchi di rifiuti solidi urbani con all'interno contenitori di sostanze chimiche contaminanti che avrebbero dovuto avere una gestione diversa e separata.

All'interno dell'attività, gli agenti hanno identificato fra i presenti anche un pluripregiudicato senza fissa dimora. Il titolare, di nazionalità cinese, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per gestione incontrollata di rifiuti pericolosi.