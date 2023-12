Prato e qualità della vita: forte risalita in classifica, anche grazie alla parità di salario

Prato, 4 dicembre 2023 – Un forte balzo in avanti nella classifica generale della qualità della vita del Sole 24 Ore. Sono uscite le attese graduatorie e la città registra un buon posizionamento rispetto al 2002. Questo perché, tra i vari indicatori, è migliorato anche quello del «gender gap», della disparità di salario che sussisteva tra uomini e donne nel settore privato.

Firenze perde il podio

Prato si piazza al primo posto in Italia per questa voce, che spinge in alto la città. In questo 2023 in classifica generale e trentunesima, risalendo 14 posizioni. In un trend generale in cui le province toscane arretrano nella graduatoria,

Prato invece avanza. Certamente altre voci deludono. Prato non brilla per presenza di librerie in rapporto agli abitanti, dice la classifica, e anche per quanto riguarda la sicurezza è indietro: 93esimo posto. Vanno bene ambiente e servizi: la città in questo caso è dodicesima in Italia.