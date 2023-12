Qualità della vita, scende Firenze che perde il podio: da terza a sesta

Firenze, 4 dicembre 2023 – Firenze perde il podio nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore e da terza diventa sesta. Questo dice l’annuale classifica del quotidiano che analizza la vita nei capoluoghi italiani.

Tanti gli aspetti della vita analizzati, dal lavoro al tempo libero. Il capoluogo toscano dunque perde il terzo posto. In una generale “fatica” mostrata dalle grandi città metropolitane a emergere.

Le classifiche nazionali: prima quest’anno è Udine

Firenze non brilla per quanto riguarda il costo degli affitti. Mentre è in buona posizione per quanto riguarda i servizi digitali al cittadino. Il capoluogo resta comunque nella top ten. Lo scorso anno Firenze aveva guadagnato ben otto posizioni rispetto al 2021.

Firenze non eccelle per la sicurezza, dove si trova al 104esimo posto in Italia. I furti in abitazione sono sopra la media nazionale.

Ma ha buonissimi indicatori per quanto riguarda la cultura e il tempo libero, grazie alla grande offerta di mostre ed eventi. Bene la voce affari e lavoro, dove è al nono posto in Italia con un buon tasso di occupazione.