Prato, Passaporto in tempi brevi con gli "Open Day" e lo Sportello Urgenti

Buone notizie per chi deve andare in vacanza ed ha bisogno del passaporto. La Questura di Prato, in considerazione del notevole incremento delle richieste di rilascio o rinnovo di passaporto che si sono verificate negli ultimi mesi da parte dei cittadini, continuerà ad effettuare mercoledì e ogni sabato, dalle 8,30 alle 13,30, le giornate ’open day’, ossia le aperture straordinarie al pubblico per la ricezione delle pratiche di rilascio o rinnovo del passaporto. Sempre per andare incontro alle esigenze dei cittadini sarà aperto anche uno sportello per svolgere le pratiche inderogabili opportunamente documentate. Non importa se è periodo di ferie: la Questura mantiene potenziato il servizio che durante la scorsa estate aveva creato non pochi problemi a quanti volevano partire per le vacanze. Mancanza di personale, orari ridotti e troppe richieste avevano ingolfato il servizio tanto da arrivare a cinque mesi di attesa per un appuntamento. Dopo mesi complicati adesso la situazione si è andata via via normalizzado con appuntamenti sostenibili dal punto di vista delle attese. Per chi comunque ha necessità resta la possibilità offerta dagli open day: mercoledì della scorsa settimana erano cinquanta le persone in coda. Ogni mercoledì il personale addetto provvederà, per mezz’ora, dalle 8 e fino alle 8,30, alla distribuzione di trenta numeri. Chi ha necessità può presentarsi entro l’orario indicato, portando con sé tutta la documentazione come indicata dal sito della Polizia di Stato. L’apertura del sabato si aggiunge a quelle dei mercoledì, ad è dedicata alla ricezione di pratiche di utenti che hanno preventivamente effettuato una prenotazione on line sulla piattaforma https:www.passaportonline.poliziadistato.it. Inoltre, sempre allo stesso ufficio, durante gli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito della Questura, è aperto uno sportello per la trattazione di pratiche urgenti. Queste dovranno essere opportunamente documentate e relative ad impegni improcrastinabili: viaggi che obbligatoriamente è necessario svolgere.