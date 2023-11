Prato, migliaia di sacchi di sabbia per difendersi

Prato, 9 novembre 2023 – Con la nuova allerta meteo diramata dal Cfr della Toscana, arancione per rischio idrogeologico del reticolo minore e gialla per reticolo principale e temporali, il Comune di Prato, si legge in una nota, "richiama a tenere comportamenti prudenti e al senso civico, più che mai necessari in emergenza: i sacchi di sabbia sono in continua preparazione da parte di tantissimi volontari all'ex Ippodromo, ne sono già stati distribuiti 5000, e saranno portati direttamente dove necessario dalla Protezione Civile". Il sindaco Matteo Biffoni raccomanda di non recarsi a prenderli di persona, col rischio di sottrarli a chi realmente ne ha necessità. Inoltre si raccomanda di evitare gli spostamenti se non inderogabili e di rimanere in casa, possibilmente ai piani alti.

Punti di distribuzione sono stati attivati al cimitero di Iolo, alle chiese di Viaccia e di Sant’Ippolito e al campo sportivo di Casale. I sacchi possono essere distribuiti esclusivamente ai residenti del Comune di Prato e l’invito è a presentarsi per il ritiro solo in caso di effettiva necessità.

Per chi ha già i sacchetti forniti dalla Protezione civile oppure per chi è andato autonomamente a prenderli l’invito è di non sprecarli avviandoli alla discarica o gettandoli tra i rifiuti da sgomberare perché possono essere riutilizzati in una zona diversa di Prato oppure in un altro momento.

La situazione rimane molto delicata a causa dei danni e dello stress subiti dagli argini del reticolo minore nei giorni scorsi (in particolare i torrenti Bardena, Iolo e Bagnolo).

Seano

"Abbiamo le nostre squadre di Protezione civile che hanno già iniziato la distribuzione dei sacchi di sabbia nella zona più bassa di Seano da noi ritenuta maggiormente a rischio e stiamo predisponendo squadre di sorveglianza sulle arginature dei torrenti nei punti più critici”. Lo ha detto il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti. Seano è la frazione di pianura alluvionata per prima in Toscana il 2 novembre scorso per l'esondazione di un fosso di bonifica. In Comune si sta facendo la conta dei danni delle strutture pubbliche. “Al momento tre ponti, due pedonali e uno carrabile risultano danneggiati - prosegue il primo cittadino - più alcune strade danneggiate a seguito di movimenti franosi”. A Carmignano da giovedì alle 14, e per tutta la giornata di venerdì 10 novembre, le scuole di ogni ordine e grado e i parchi pubblici resteranno chiusi.

Valbisenzio

La Provincia di Prato da oggi è al lavoro per gli interventi di messa in sicurezza sulla Sr 325 in Val di Bisenzio dove, a seguito dell'alluvione, si sono registrate frane e smottamenti del terreno. I lavori al km 54+600 nel comune di Vernio, località San Quirico, e al km 67+100 nel Comune di Vaiano. Al km 57+700 nel Comune di Vernio e al km 67+500 nel Comune di Vaiano. “L'emergenza maltempo che ha colpito duramente il nostro territorio richiede in questo momento interventi di massima urgenza - ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai - è necessario intervenire tempestivamente per salvaguardare i cittadini ed evitare evoluzioni negative che potrebbero arrecare ulteriore pericolo”.