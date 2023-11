Prato, la Polizia municipale salva una bambina di 8 anni dall’alluvione

Prato, 9 novembre 2023 – Durante l’ondata di maltempo che ha interessato la Toscana, si è rivelato prezioso il lavoro dei soccorritori che hanno operato in condizioni di grandi difficoltà per aiutare chi in quel momento aveva bisogno di un aiuto urgente per salvarsi dall’alluvione. Un salvataggio davvero speciale è avvenuto nella serata di giovedì 2 novembre, intorno alle ore 20, durante l'allerta meteo che stava interessando la città. Due pattuglie della polizia municipale che stavano transitando in via del Ferro, angolo via del Lazzaretto, sono intervenuti per aiutare un padre di famiglia a portare ai piani alti Valentina, la sua bambina di 8 anni con la madre e la nonna anziana. In quel momento l'acqua aveva raggiunto quasi un metro e stava salendo, gli agenti non hanno esitato nel dare un aiuto concreto e prezioso all’uomo nel mettere in salvo la propria famiglia, che altrimenti sarebbe stata travolta dalla furia delle acque e dal fango.