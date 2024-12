Prato, l'Europa finanzia con 1,5 milioni di euro il progetto "Net Zero District"

Prato, 13 dicembre 2024 - Il programma europeo “Net Zero Cities” ha annunciato di aver finanziato con 22 milioni di euro 26 progetti di 48 città europee il cui scopo è abilitare le città alla trasformazione nella gestione della risorsa idrica ed energetica (https://netzerocities.eu/2024/12/11/48-european-cities-to-advance-climate-neutrality-transformation-via-e22m-programme/). Fra questi, è stato finanziato il progetto “Net Zero District”, presentato dai Comuni di Prato (coordinatore), Bergamo, Parma e Roma, insieme all’ Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro . Il finanziamento arriva a seguito della call “The Enabling City Transformation”, che si era chiusa lo scorso 14 ottobre ed era riservata ai comuni facenti parte del programma “Net Zero Cities” per la neutralità climatica entro il 2030. I finanziamenti sono provenienti dal programma Horizon Europe. "Con questo progetto punteremo a vincere una sfida per noi fondamentale - le parole della sindaca Ilaria Bugetti - Vogliamo dimostrare che il distretto tessile più grande d’Europa è compatibile con gli obiettivi di sostenibilità dettati dal raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030. Saranno le stesse imprese a essere protagoniste di questo percorso. Una co-progettazione che parte da un lavoro di squadra ben collaudato tra le varie anime del nostro territorio”.

L’obiettivo di “Net Zero District”, che si svolgerà indicativamente nel periodo aprile 2025 – settembre 2026 (18 mesi), è realizzare studi e progetti innovativi per la gestione virtuosa dei sistemi energetici e delle risorse idriche nei rispettivi distretti produttivi, in ottica di maggiore sostenibilità, al fine di contribuire all’obiettivo della neutralità climatica. Il progetto si propone di dimostrare e promuovere l'innovazione nella gestione dell'energia e delle risorse idriche all'interno dei distretti produttivi, al fine di ottenere benefici condivisi, rafforzare la competitività e, al contempo, ridurre il consumo di risorse naturali attraverso una gestione distrettuale efficiente ed efficace, focalizzata su misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Gli obiettivi specifici saranno poi perseguiti in quattro distretti produttivi delle città partner, con il ruolo guida delle relative municipalità e attraverso un'ampia partecipazione e co-creazione tra stakeholder pubblici, privati e cittadini. Una nuova progettualità comune a queste quattro città, finanziata con risorse europee, resa possibile grazie al fatto che le città di Bergamo, Parma, Prato e Roma, sono state selezionate nell’aprile 2022, insieme a Bologna, Firenze, Milano, Padova e Torino, fra le 100 città europee del programma “100 climate-neutral and smart cities by 2030”. Il programma, denominato poi “Net Zero Cities”, che sta sostenendo anche con risorse dedicate il percorso di queste città verso la carbon neutrality.