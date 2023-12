Prato, le iniziative per la Giornata Internazionale per i diritti dei disabili

Prato, 1 dicembre 2023 - In occasione del 3 dicembre, Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, il comune di Prato organizza - grazie alla collaborazione e all’impegno delle associazioni del territorio - alcuni eventi ed iniziative con l’intento di affermare il valore della diversità, sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita ed allontanare ogni forma di discriminazione. Il primo appuntamento si terrà proprio domenica 3 dicembre alle 10 allo Spazio teatrale Allincontro in Via dei Sassoli, 27 con la presentazione di “TEATRO INDigitale - prodotti culturali accessibili”a cura Associazione CUT Circuito Urbano Temporaneo. Sabato 16 dicembre alle 15:30 nella sede di Cieli Aperti in Via Marengo, 51 si terrà “Pallamano a ruota libera” - attività sportiva con adulti e minori. Domenica 17 dicembre dalle 11 alle 18 al Project Room MATERIALE - Via S. Trinita, 71 è in programma l'installazione “TEATRO INDigitale | prodotti culturali accessibili” a cura Associazione CUT Circuito Urbano Temporaneo. Infine mercoledì 20 dicembre alle 21 a Officina Giovani si terrà lo spettacolo teatrale “1482, storia di amore e di passione” a cura dell'Associazione Culturale Espressamente. Entrata ad offerta libera.