Prato, ripresi i lavori per la nuova ala del Liceo Copernico

Prato, 16 gennaio 2025 - In relazione ai lavori per la costruzione della nuova ala del Liceo Scientifico “Niccolò Copernico”, interrotti a causa di urgenti e accurati interventi di bonifica dovuti alla rilevazione di infiltrazioni di idrocarburi nel terreno, la Provincia di Prato ha fatto sapere che le attività sono ripartire regolarmente il 9 gennaio, a seguito di numerosi solleciti da parte della Direzione dei lavori all'appaltatore. Inoltre, durante il periodo delle festività, è stato effettuato un intervento straordinario di pulizia del cantiere, un'azione non prevista inizialmente ma necessaria per agevolare una rapida ripresa delle operazioni. Attualmente, le operazioni in corso consistono nello svuotamento dell’acqua accumulata nel cantiere. Una volta completata questa fase, si procederà con il termine dello scavo, che consentirà di predisporre l'area per l’avvio delle fondazioni strutturali.

Le fondazioni saranno realizzate seguendo una sequenza operativa rigorosa: casseratura dell’area interessata, installazione delle armature e successivo getto di calcestruzzo. Questi passaggi garantiranno la stabilità e la sicurezza dell’intera struttura, permettendo l’avanzamento delle successive fasi di costruzione dell’edificio. “La Provincia conferma il suo costante impegno per il completamento dell’opera nei tempi previsti, lavorando con la massima attenzione alla qualità e alla sicurezza del cantiere. L’obiettivo è che gli studenti e il personale scolastico possano beneficiare di una struttura moderna e funzionale – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai - Continueremo a monitorare accuratamente l’avanzamento dei lavori, collaborando con gli enti e le aziende coinvolte per superare ogni ostacolo e garantire il rispetto dei programmi”.