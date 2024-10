Prato, inaugurato il nuovo Centro Comunale di Rilevazione per il censimento

Prato, 7 ottobre 2024 - È stato aperto oggi il nuovo Centro Comunale di Rilevazione in piazza del Pesce 3, che fornisce ai cittadini un servizio di informazione e assistenza gratuita alla compilazione dei questionari relativi al censimento Istat. Sono infatti in arrivo per 5.700 famiglie pratesi le lettere dell’Istat per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che si svolgerà dal 7 ottobre fino al 23 dicembre 2024. Ad illustrare i contenuti dello sportello, gli orari di apertura e le tempistiche previste sono stati l'assessore ai Servizi al cittadino Diego Blasi e la coordinatrice dell’Ufficio comunale Censimento Elena Cappellini. Il Censimento, che dal 2018 è diventato annuale e campionario, permette di misurare le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione residente a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Offre inoltre informazioni indispensabili a chi ha responsabilità di governo e di programmazione territoriale e alle istituzioni, per valutare le politiche realizzate.

Le famiglie che fanno parte del campione verranno avvisate tramite lettera, in cui sono presenti le credenziali di accesso per accedere al questionario online. Dal 7 ottobre fino al 9 dicembre 2024 quest’ultimo può essere compilato in autonomia, anche presso il Centro comunale di rilevazione (CCR), dove sono presenti postazioni con accesso a internet ed è possibile ricevere l’assistenza di un operatore comunale. “L’apertura del nuovo ufficio del Centro Comunale di Rilevazione – ha dichiarato l'assessore ai Servizi al cittadino Diego Blasi - mette a disposizione della città uno strumento nuovo e importante che ci aiuterà in questa fase di censimento, finalizzata a capire gli andamenti socio-demografici della popolazione. Tra le innovazioni di quest’anno ci sono anche l’introduzione di mediazioni culturali per comunicare con le comunità straniere e il rafforzamento dell’apertura dell’ufficio, che dal 16 novembre sarà operativo anche il sabato mattina”.

“L’anno scorso sono venute qui in presenza 200 famiglie e altrettante si sono rivolte a noi attraverso il contact center che abbiamo messo a disposizione – ha detto la coordinatrice dell’Ufficio comunale Censimento Elena Cappellini - Il Centro Comunale di Rilevazione è anche un buon esempio di integrazione dei servizi nella Pubblica amministrazione, visto che lo sportello collabora con i mediatori culturali del Servizio immigrazione per cercare ddi informare la comunità straniera con gli strumenti più adatti”.

Per informazioni sulla rilevazione, sul questionario e per assistenza gratuita alla compilazione, è possibile rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 18. È anche possibile chiamare il numero verde gratuito 800-301-650, inviare una mail a [email protected] oppure visitare il sito web https://www.comune.prato.it/it/statistica/. Dal 12 novembre le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario online saranno contattate da un operatore comunale per un’intervista faccia a faccia o telefonica. Dal 10 dicembre l’intervista sarà possibile solo tramite operatore comunale.

I primi risultati dell’edizione 2024 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni saranno diffusi a dicembre 2025 sul sito https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/risultati/. L'Ufficio ricorda che il censimento è un obbligo di legge. Le informazioni raccolte saranno tutelate dal segreto d’ufficio (art. 8 d.lgs. n. 322/1989), dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sottoposte alla normativa vigente con riferimento al trattamento dei dati personali. Per assistenza tecnica o informazioni ci si può rivolgere anche al numero verde gratuito messo a disposizione da Istat 800-188-802, attivo tutti i giorni dal 1° ottobre al 23 dicembre, dalle 9 alle 21, scrivere alla casella di posta elettronica [email protected] oppure visitare il sito web: https://www.istat.it.