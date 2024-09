Prato, grande successo per il Mercato Internazionale

Prato, 16 settembre 2024 - Ha riscosso un successo oltre le aspettative la diciottesima edizione del Mercato Internazionale a Prato. L’evento, organizzato da Confesercenti in collaborazione con Anva Confesercenti nazionale e Comune di Prato, si è confermato un evento attraente. Sono state migliaia le persone che hanno trascorso piacevoli ore tra gli stand gastronomici assaporando le prelibatezze internazionali. Sapori e colori che hanno animato il centro storico di Prato offendo l’occasione anche per passeggiare per le strade e le piazze facendo acquisti nei negozi ed assaporando anche l’ospitalità degli esercizi pubblici e delle attività della ristorazione. Soddisfazione da parte della presidente di Confesercenti Prato, Stefano Bonfanti: “Gli operatori della kermesse sono rimasti piacevolmente contenti in termini di visitatori. La stima ci indica un aumento di presenze rispetto allo scorso anno. Migliaia le persone che hanno raggiunto Piazza Duomo per assaggiare le specialità gastronomiche tra i tanti stand. Il Mercato Internazionale ha messo in vetrina culture, abitudini e sapori differenti. La formula del Mercato Internazionale a distanza di tanti.anni dalla prime edizione ha confermato un successo oltre le aspettative”.

"Queste manifestazioni” sottolinea il presidente dei venditori ambulanti ( Anva) di Confesercenti Prato, Massimo Castellani “devono continuare a svolgersi dentro un contesto di centro storico perché vanno viste nell’ottica di un progetto più ampio, che ha come obiettivo quello di rivitalizzare le attività economiche nei centri storici”. “Malgrado qualche polemica fuori luogo ” conferma Lucia Nocentini coordinatrice sindacale di Confesercenti Prato “l’afflusso di visitatori è stato molto positivo ed anche dal lato della sicurezza, tutto si è svolto senza problemi. Si tratta di un evento di respiro internazionale che ogni anno si svolge nelle maggiori città italiane, per cui come Confesercenti siamo molto contenti di averlo potuto portare di nuovo a Prato. Tra gli stand particolarmente presi d’assalto si conferma quello della cucina greca con le pita, la braceria della cucina polacca, ma anche la gastronomia italiana con la pizza fritta napoletana a farla da padrona. Il Mercato Internazionale si è confermato come un luogo dove pranzare o cenare con famiglie ed amici.

“Un’edizione davvero straordinaria – conclude il Presidente Bonfanti - del Mercato Internazionale , tanti banchi in esposizione e davvero tanti visitatori. Una kermesse che ha confermato e rinnovato l’apprezzamento dei pratesi per questa manifestazione. Ringrazio il Comune di Prato che ormai da tanti anni crede in questo evento utile a valorizzarla nostra città . Un grazie a tutti gli espositori che hanno scelto di partecipare a questa iniziativa e investire nel nostro territorio. Sono stati quattro giorni in cui il centro storico di Prato è stato affollato di visitatori in un clima di gioia, divertimento e spensieratezza. Questa tipologia di eventi, per la sua capacità attrattiva, si conferma un valore aggiunto anche per le attività commerciali del centro storico”.