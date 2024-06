Prato, fatture false per 250mila euro: due arresti. Perquisite le ditte dei clienti

Prato, 7 giugno 2024 – Emettevano fatture false per consentire ai clienti di maturare crediti Iva fittizi con il Fisco. Il giro però è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Prato, che ha notato un fatturato spropositato rispetto alla modesta dimensione della ditta di lavorazione metalli gestita da due soggetti già gravati da condanne per reati tributari e frodi fiscali.

Fatture false per 250mila euro, mappate dalla Finanza che hanno anche individuato i clienti che grazie a quelle fatture abbattevano il loro debito erariale. Clienti distribuiti tra Prato e Pistoia e che ovviamente ripagavano la ditta truffaldina per questo servizio. Alla fine per i due sono scattati gli arresti domiciliari.