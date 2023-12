Prato, ultimo incontro di proposte sull'area del Fabbricone

Prato, 4 dicembre 2023 - E' in arrivo l'ultimo appuntamento del processo partecipativo che accompagna la riprogettazione dell’area del Fabbricone, che comprende gli edifici teatrali del Fabbricone e del Fabbrichino su Via Targetti e che creerà una nuova area verde pubblica tra il Lungo Bisenzio fino alla Piazza del Mercato Nuovo attraverso un finanziamento a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 "Coesione Italia".

Con numerosi incontri, svolti da settembre a dicembre 2023, è stato possibile visitare i luoghi della rigenerazione urbana e riflettere con ospiti di spessore su quale dovrà essere il futuro dell’area, a partire sia dalle criticità e le potenzialità presenti oggi che dalla memoria artistica e industriale del passato che permea la zona.

Giovedì 7 dicembre, dalle 16:30 al Teatro Magnolfi, sarà ospite Gianfranco Capitta, esperto di neoavanguardia teatrale e co-autore, insieme a Ronconi, del libro Teatro della conoscenza (Laterza, Roma-Bari 2012), e dalle 18 ci sarà spazio per un laboratorio partecipativo sul nuovo assetto dell’area, e in particolare degli spazi teatrali del Fabbricone e del Fabbrichino.

A conclusione del laboratorio verrà offerto un piccolo aperitivo. Per chi non potrà partecipare, o per chi vuole contribuire ulteriormente alla riprogettazione dell’area, è disponibile un questionario on line da compilare in pochi minuti. Per approfondimento è possibile consultare il sito del progetto. Il seminario di chiusura e restituzione del percorso partecipativo è previsto per giovedì 11 gennaio, alle 17:30 presso il Teatro Fabbricone.