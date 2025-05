La chiesa millenaria. Tra spiritualità e arte. Uno scrigno pregiato

La chiesa di San Giusto in Piazzanese è una delle più antiche di Prato. "Si hanno le tracce storiche della Pieve di San Giusto – spiega Don Helmut (foto)– già nel VIII secolo. Anche se la struttura odierna non ha nulla di quella originale, l’intervento settecentesco caratterizza la facciata, con ampio porticato (1740 circa), e gli interni (1730-1745), rivestendo la struttura medievale a tre navate, all’interno della Pieve si respira ancora il clima di quiete e di spiritualità. Le mura, ’inzuppate’ di preghiere che la gente, lungo i secoli, ha elevato al cielo per lodare, ringraziare, e supplicare Dio, ci avvolgono in un contesto di mistero e del sacro. Il campanile medievale fa da punto di riferimento per chi desidera visitare la Pieve. Siamo orgogliosi di alcuni tesori artistici presenti all’interno della chiesa, come il affresco della Crocifissione, opera di Arrigo di Niccolò o il Fonte Battesimale, in maiolica robbiana, di Benedetto Buglioni del 1510. La nostra parrocchia può vantare vanta anche dei ’tesori vivi’ che affondano le loro radici nella storia secolare e sono vivi oggi. Mi riferisco alla Compagnia del Santissimo Sacramento e della Santa Croce che nacque a metà del XVI secolo ed è presente e molto attiva oggi attraverso i suoi confratelli".