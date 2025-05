Zenith Prato spera nel miracolo per i play out contro il Piacenza

Ultima partita della stagione regolare. Zenith Prato aggrappata alla speranza che accada un miracolo, per provare incredibilmente ad agguantare i play out nel girone D di serie D. Oggi pomeriggio alle 15 gli amaranto ospiteranno al Lungobisenzio il Piacenza, già salvo a quota 41 punti per chiudere nel migliore dei modi il primo campionato di serie D della loro storia. "Cercheremo di chiudere al meglio la stagione regolare, senza pensare troppo alle possibilità ridottissime che ancora ci sono di arrivare a disputare i play out – spiega con serenità Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. La sentenza, siamo sinceri, non ci ha lasciato enormi speranze. Forse, paradossalmente, avrebbe avuto più senso non renderceli nemmeno questi tre punti, che sono quasi inutili e che non modificano la sostanza di questa ultima giornata. La squadra ha fatto un grandissimo lavoro e si è salvata sul campo, avendo accumulato fino ad ora 40 punti. Per me conta questo e sono orgoglioso dei ragazzi. Ho chiesto loro un ultimo sforzo per concludere al meglio questa annata, poi vedremo quel che accadrà. Affrontiamo comunque una squadra con giocatori importanti, che verrà a Prato per concludere il suo campionato con una vittoria". Le speranze di agguantare i play out per la Zenith Prato sono ridotte ai minimi termini. Devono verificarsi una serie di condizioni in questa ultima giornata (nelle partite che ancora rimangono da giocare e che sono state posticipate proprio per attendere il verdetto di appello sul ‘caso Tempestini’). Prima di tutto i pratesi devono battere il Piacenza. Nel frattempo il San Marino non deve fare punti contro lo United Riccione, già retrocesso, e contestualmente il Corticella non deve vincere contro il Sasso Marconi, già salvo. Assenti, nelle fila della Zenith Prato, gli squalificati Pupeschi, Fiaschi e Tempestini. Reparto arretrato tutto da inventare, quindi, per Simone Settesoldi, che comunque tornerà a schierare il suo abituale 4-3-1-2. In porta dovrebbe partire ancora una volta Brunelli. In difesa come centrale è stato provato ampiamente Toccafondi, che dovrebbe agire in coppia con Cela. Sulle corsie laterali a destra dovrebbe agire Casini, a sinistra dovrebbe invece essere confermato Perugi. A centrocampo Rosi, Nistri e Saccenti, con Kouassi dietro le due punte, che dovrebbero essere Cellai e Falteri dal primo minuto, con Mertiri e Longo pronti a subentrare così come chi ha giocato meno in questa stagione a seconda di come andrà il risultato.

Leonardo Montaleni