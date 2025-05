Jolo sfida Corsagna nei playoff di Prima Categoria per il sogno promozione

Vincere ancora, per continuare ad inseguire il sogno-promozione alzando sempre più l’asticella. E’ l’obiettivo con cui lo Jolo affronterà questa nuova fase dei playoff di Prima Categoria: dopo aver eliminato nell’ordine l’Albacarraia e la Folgor Calenzano gli uomini di mister Ambrosio se la vedranno alle 16 contro il Corsagna, allo Strulli di Monsummano. Bettazzi e compagni se la vedranno contro la società di Borgo a Mozzano che ha chiuso il girone A in seconda posizione con 57 punti e che ha poi vinto i playoff regolando all’ultimo atto il Città di Capannori. Una partita "secca", con supplementari in caso di parità e calci di rigore qualora la situazione non si sbloccasse.

Ecco perché tutto può succedere ed entrambe le formazioni hanno sulla carta il 50% di possibilità di aggiudicarsi questo round. Che darà accesso al prossimo turno, il penultimo degli spareggi regionali: il vincitore di Corsagna – Jolo si qualificherà per il quadrangolare finale, affrontando nella prima semifinale regionale (in programma il 18 maggio prossimo, sempre in gara unica) la Casolese vincitrice della Coppa Toscana di Prima. Con un occhio alla finalissima del 25 maggio prossimo, che metterà in palio l’agognato posto nella Promozione 2025/26. Il percorso è più o meno a metà e sin qui lo Jolo non ha sbagliato nulla: crederci è un dovere.

"Partita veramente tosta e dura, dovremo lottare su ogni pallone e combattere per il compagno che abbiamo di fianco. Sarà lunga: dovremmo essere attenti e meticolosi in ogni situazione – ha detto il presidente Gianrico Antoni, suonando la carica – conosciamo il valore dei nostri avversari, siamo consapevoli del cammino che hanno fatto e li rispettiamo. Dobbiamo solo concentrarci e prepararci al meglio, sia dal punto dal punto di vista mentale che da quello atletico. Ci auguriamo di poter contare una volta di più sul sostegno del pubblico perché per noi é fondamentale. Proveremo in tutte la maniere a fare una grande prestazione".

Giovanni Fiorentino