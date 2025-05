Roberto Castorina alla guida del CSL Prato Social Club femminile

La prima squadra femminile del CSL Prato Social Club ripartirà da Roberto Castorina. Lo ha annunciato il club, comunicando nelle scorse ore di aver affidato la panchina all’ex-tecnico del Napoli nella Serie A femminile. Le ragazze pratesi hanno chiuso lo scorso campionato di Eccellenza al terzo posto, alle spalle della Casolese e del Doccia. "Ho detto subito si alla possibilità di allenare il CSL Prato Social Club perché il direttore Burani mi ha presentato un progetto interessante e di prospettiva – ha commentato il diretto interessato – un progetto che mi ha entusiasmato e mi ha fatto tornare la voglia di scendere in campo". Da giocatore Castorina, classe 1976, ha esordito in Serie A con la casacca del Genoa a metà degli anni ‘90, per poi imporsi con l’Empoli in Serie C1. Da tecnico, può vantare la vittoria di un campionato di Eccellenza con il Signa, per poi passare al calcio femminile ed arrivare ai vertici. Con l’ingaggio di Castorina, il club presieduto da Roberto Macrì punta insomma ad aprire un nuovo capitolo tecnico anche per quel che riguarda il calcio "in rosa". "Con l’arrivo di Roberto Castorina chiudiamo definitivamente una stagione segnata da difficoltà extra-calcistiche e rilanciamo con decisione il nostro progetto sportivo. La sua esperienza, la sua visione e la sua solidità rappresentano il punto di ripartenza di cui avevamo bisogno – ha detto il direttore tecnico Marco Burani - ho già lavorato con lui quando alla Florentia San Gimignano lo abbiamo scelto alla guida della squadra Primavera, insieme abbiamo raggiunto le fino alle "final four" per lo Scudetto affrontando Inter, Juventus e Roma. Vogliamo costruire qualcosa di ambizioso, duraturo e profondamente identitario perché siamo sicuri che sia la persona giusta per far crescere il nostro progetto".

G.F.