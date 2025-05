Torneo internazionale under 18 Città di Prato: trionfano Sesko e Thamm

La quarantunesima edizione del torneo internazionale under 18 Città di Prato parla sloveno e tedesco. A vincere le due finali sono stati infatti i favoriti della vigilia: in campo maschile Ziga Sesko e in quello femminile Mariella Thamm. Il tutto davanti ad una cornice di pubblico delle grandi occasioni che ha riempito di grande soddisfazione gli organizzatori del Tc Prato. Ma andiamo per ordine. La finale maschile, giocata da due classe 2008 che non hanno ancora compiuto 17 anni, ha visto prevalere il più forte in soli due set. Sesko, già trionfatore a Firenze e finalista a Salsomaggiore (risultati che confermano che l’Italia è ormai il suo paese di adozione, allenandosi all’accademia Piatti), sfoderando colpi che lasciano già intravedere un futuro importante, ha battuto con un doppio 6-3 il bulgaro Dimitar Kisimov, forse giunto un po’ affaticato all’atto conclusivo del torneo. Quella femminile è stata invece dominata dalla quindicenne tedesca Thamm (classe 2009) contro la cui potenza nulla ha potuto la tredicenne giapponese Sakiho Miyazawa, anche lei probabilmente a corto di energie essendo giunta in finale dopo aver giocato anche le qualificazioni. Come accaduto nella finale maschile, pure in questo caso sono stati sufficienti due set per il successo della Thamm, che si è imposta 6-2 6-3.

"E’ stata una settimana fantastica e voglio ringraziare i soci e tutti coloro che hanno lavorato per allestire questa edizione del torneo davvero speciale – ha detto durante le premiazioni finali il presidente del Tc Prato Marco Romagnoli -. Per i 50 anni del club ci siamo regalati infatti anche il primo torneo Wheelchair che è stato la ciliegina sulla torta. Per tutti è stato un momento di grande unità e aver visto in questi giorni così tanta gente presente nel nostro circolo è stato davvero bello".

Massimiliano Martini