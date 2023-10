Prato, ecco la quarta edizione del Festival della Cina. Il programma

Prato, 3 ottobre 2023 - E' quasi tutto pronto per la quarta edizione del Festival della Seta, che si terrà dal 5 al 7 ottobre presso il Museo del Tessuto. L'appuntamento, patrocinato dall'assessorato alla cultura del Comune di Prato, dalla Provincia di Prato e dal Pin, torna per approfondire temi e situazioni del colosso asiatico alla luce dei nuovi accadimenti politico-economico mondiali. Si parlerà di cultura, economia, politica, moda e non solo, dando uno sguardo ovviamente anche a quello che è il ruolo di Prato e in generale della Toscana quale realtà sociale includente e di costruzione di pace, ricordando la figura del sindaco fiorentino Giorgio La Pira che fu una delle personalità cattoliche maggiormente impegnate nell’apertura verso la Cina. Saranno presenti alla manifestazione importanti studiosi italiani e asiatici, diplomatici, giornalisti, analisti dell’Ispi e professori di economia internazionale delle principali università nazionali ed estere.

Il programma

Giovedì 5 ottobre: 10.30 Saluti istituzionali e presentazione del Festival; 11-13 “Per chi suona la campana?” Verso un nuovo ordine mondiale: Russia e Cina nei rapporti con i Paesi Occidentali intervengono: Ambasciatore Alberto Bradanini ex Ambasciatore italiano in Cina, Presidente Centro Studi sulla Cina Contemporanea, Marco Cesario giornalista e scrittore a Parigi presso l’agenzia stampa Kantar per conto della Commissione Europea, la NATO ed il ministero degli interni francese. Flavia Lucenti assegnista di ricerca presso la LUISS per il Progetto EU Horizon REMIT. Attualmente, Research Assistant presso l’Università di Oxford e professoressa a contratto presso l’Università di Bologna. Modera il giornalista Piero Ceccatelli. A cura di Patrizia Scotto di Santolo e Matteo Burioni; 14.30 -17 Economia: Another Brics in the Wall. Saranno Cina, India e Brasile portatori di un nuovo modello economico mondiale? Francesca Spigarelli ordinario di economia applicata Università di Macerata. Diego Maiorano ricercatore associato presso l’Istituto Affari Internazionali (IAI), dove si occupa di politica indiana. È docente di Storia Contemporanea dell’India all’Università di Napoli L’Orientale e Visiting Research Fellow alla National University of Singapore. Lorenzo di muro consigliere redazionale rivista Limes, esperto di Latino America. Modera: Gabriele Barbati, giornalista, inviato speciale e scrittore. Con la partecipazione di Patrizia Scotto di Santolo e Matteo Burioni; Venerdì 6 ottobre: 10.30-11.15 Wo bu zhidao: storia fotografica dell’evoluzione urbana cinese. Il Fotoreporter Alessandro Digaetano e Samuele Pellecchia. Alessandro Digaetano nel 2005 ha vinto il premio World Press Photo per la categoria Contemporary Issue. Nel 2008 il Prague City Prize come miglior fotografo dell’anno, autore del volume “wo bu zhidao” tutto dedicato alla Cina e ai suoi cambiamenti sociali ed urbani. Samuele Pellecchia Fotogiornalista dal 2004, fondatore di Prospekt Photographer collabora con le più autorevole riviste internazionale tra cui New York Times, Vanity Fair, International Herald Tribune, GQ. Vincitore del Premio giornalistico Enzo Baldoni nel 2009. Colloquio a cura di Matteo Burioni e Patrizia Scotto di Santolo; 11.30-13 “La dove c’era l’erba ora c’è una città …". Città Asiatica e Città occidentale: Modelli a confronto nella costruzione del tessuto sociale, dell’armonia e dell’aspirazione alla Pace. Michele Bonino direttore dipartimento architettura e design politecnico di Torino. Ilaria Bugetti consigliere regionale, presidente II commissione attività economiche della Regione Toscana. Marco Pietro Giovannoni docente di storia del cristianesimo e delle chiese presso L’istituto B. Gregorio X, direttore della rivista Egeria. Diana Toccafondi, Presidente della fondazione Cariprato, Presidente della commissione per le opere di Giorgio La Pira. A cura di Patrizia Scotto di Santolo e Matteo Burioni; 15-17 Costruzione di un Brand cinese in Italia. Danio Berti, Prof. Inc. di web marketing e comunicazione Università di Firenze. Ilaria Mundula sinologa esperta di marketing interculturale. Marco Wong, consigliere comunale fondatore associazione valore e sinergie. Modera Ilaria Mundula; 17-18.30 “Città di oggi, città di domani; sguardi sulla letteratura di fantascienza”. Visione dalla Fantascienza cinese, di un genere letterario che sta letteralmente fiorendo in Cina. Federico Picerni, Docente a contratto lingua e civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari, traduttore autrice Sheng Keyi “Crescita Selvaggia”. Chiara Cigarini, docente a contratto Università Ca’ Foscari, Mediatrice culturale e traduttrice. Modera Roberto Pecorale; 19 “Spazio ex chiesino di San Giovanni. Aperitivo Musica /concerto. “Nothing to my name”. Omaggio a “Cui Jian” Icona del Rock Cinese con musica ed ascolto dal vivo a cura di Stefano Capolongo, sinologo esperto di musica rock ed Indie Cinese, autore della rubrica “Spartiti rossi “ su China Files; 20.30 Concerto acustico Alternative Folk a cura dell’artista Italo cinese Yulan; China Food Tour: A cura di Sarah Manganotti (sinologa e mediatrice culturale). Percorso di scoperta ed assaggi enogastronomici guidati nella Chinatown Pratese. Partecipazione su prenotazione inviando email a: orientiamocina@gmail.com specificando nome e cognome del partecipante e facendo presente eventuali allergie e intolleranze. Massimo 20 posti. Costo del tour gastronomico 20 euro. Un tour dalle 18 alle 19.20. Due tour dalle 19:40 alle 21. Sabato 7 ottobre: 11-13 Incontro Anic (Associazione nazionale insegnanti di cinese). Incontro nazionale per fare il punto sull’insegnamento e sulla didattica della lingua cinese In Italia; 10-11.30 “La Cina in Italia: persone, famiglie, storie”. Jada Bai - Docente di lingua e cultura cinese, mediatrice linguistica e culturale; 11.40-12.40 “Motivati per motivare: strategie e proposte operative per la didattica del cinese”. Claudio Gebbia - Dottorando presso “Sapienza" Università di Roma, docente presso la Alleyn's School di Londra; 13-14 pausa pranzo; 14-15 “Navigare nel mare agitato delle narrazioni televisive: considerazioni sull'uso delle serie TV nella didattica del cinese”. Valeria Varriano - Professoressa associata di lingua e letteratura cinese presso l’Università di Napoli “L’Orientale”, direttrice del Master di Didattica della lingua cinese, si occupa di storytelling televisivo cinese, lessici emotivi e didattica della lingua cinese; 15-17 Workshop confronto e scambio fra docenti sulla base degli input ricevuti durante gli interventi – A cura di ANIC; 17-18:30 A colloquio di Asia con Matteo Miavaldi e Simone Pieranni , autori del podcast Altri Orienti) Chora Media, Il sole 24 ore. Con la partecipazione di Guido Alberto Casanova Analista geopolitico Asia Center Ispi; 19 Saluti e chiusura Festival.