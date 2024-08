Prato è punk rock con i CCCP. I "fedeli alla linea" in piazza Duomo

La "cellula dormiente" si è ormai risvegliata. Nuovi stimoli, nuova linfa, nuova vita, ma stessa musica da 40 anni a questa parte. Prato con la sua piazza Duomo si appresta ad essere il palcoscenico a cielo aperto naturale per consacrare l’avvenuta reunion dei CCCP. Chi? Semplicemente quei "fedeli alla linea" che dal primo lontano Ep (“Odissea“) del 1984 hanno rappresentato plasticamente la più importante band della scena punk rock italiana per generazioni e generazioni. "Sciolti per mancanza d’aria caduto il muro di Berlino", come spiegato (in un’intervista a più voci di fine giugno uscita su La Nazione) dall’ideologo e cantore della band Giovanni Lindo Ferretti, per poi tornare insieme dopo la mostra celebrativa dei 40 anni di carriera allestita a Reggio Emilia: "Seduti attorno a un tavolo è stato come se ci fossimo lasciati la sera prima, stessa complicità, stesso affetto indefinibile".

"Siamo i CCCP. E qualche sorpresa vi tocca", ha promesso lo stesso Ferretti. E quindi il prossimo 27 agosto, alle 21 - ingresso obbligatorio e a pagamento, biglietti ancora disponibili su ticketone.it -, tutti in piedi a saltare per il concerto in piazza Duomo, una delle serate di punta del festival Settembre Prato è Spettacolo, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato.

"Lontani dall’essere solo un’espressione nostalgica, i CCCP – Fedeli alla linea ritornano a grande richiesta per rivolgere al mondo di oggi il loro messaggio - si legge nella nota di presentazione dello spettacolo - Liberi da qualsiasi etichetta e confine, si immergono in una serie di performance live che attraversano il sacro e il profano, dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” riecheggia con una rinnovata attualità.

Dopo la grande mostra, le tre date sold out del concerto “CCCP in DDDR” all’Astra Kulturhaus di Berlino, le date al Moon in June di Perugia e al Parco Mediceo di Pratolino di Firenze, e l’uscita dell’album live inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, accompagnati dalla band composta da Luca Rossi, Simone Filippi, Ezio Bonicelli, Simone Beneventi e Gabriele Genta sono pronti a infiammare il palco del Settembre Prato è Spettacolo, presentandosi come uno degli eventi imperdibili dell’estate 2024.

