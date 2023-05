Prato e Pistoia, Naturart racconta l'idea della Green Valley

Prato, 31 maggio 2023 - L'idea di una Green Valley Pistoia Prato. C'è questa alla base della decisione che ha spinto a presentare il 45° numero di Naturart, edito da Giorgio Tesi Editrice, nel Complesso Monumentale di San Domenico a Prato grazie alla collaborazione con la Diocesi di Prato, l’Associazione Prato Cultura e il Comune. Questo nonostante da 13 anni la rivista bilingue racconti Pistoia e il suo territorio in oltre 60 paesi nel mondo. L'intenzione è quella di mandare un messaggio di una visione condivisa fra vari soggetti e di promozione di un’area metropolitana - quella che si estende fra Firenze, Prato e Pistoia - vasta, con città e realtà vicine che condividono gli stessi obiettivi in tema di green, sostenibilità, arte e cultura. Il dibattito ha visto tutti i relatori intervenuti focalizzarsi positivamente nei confronti di questa visione, soprattutto per riuscire a valorizzare le eccellenze espresse.

"Da tanti anni – le parole di Fabrizio Tesi, rappresentante legale di Giorgio Tesi Group – la nostra azienda crede fortemente nella promozione e nella valorizzazione del territorio anche per rafforzare la competitività dei prodotti. Quindi non possiamo che guardare con grande interesse all’attenzione verso questi concetti in un’area più vasta che comprende anche il territorio pratese". Gli fa eco il direttore di Coldiretti Pistoia, Francesco Ciarrocchi. "L'idea di una Green Valley Pistoia Prato interessa molto a Coldiretti, in quanto si prospetta come un progetto dalla forte connotazione sistemica che trae valore dagli elementi costitutivi dei suoi territori quali l’agricoltura tradizionale e il vivaismo sostenibile, il patrimonio di prodotti enogastronomici, il patrimonio storico, artistico e architettonico". Al centro del progetto Green Valley c'è la sostenibilità. "Concretizzare questo insieme a stakeholder sensibili e competenti, come quelli con cui ci siamo relazionati all’evento Naturart, è una grande opportunità", le dichiarazioni provenienti da Confcommercio Pistoia e Prato. "Quello della Green Valley è un traguardo non ancora raggiunto, ma a cui guardiamo con grande attenzione e in cui mettiamo volentieri a disposizione degli altri comparti, conoscenza e pratiche che abbiamo acquisito - il commento di Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana NordI - In questa ottica, iniziative come quella di Naturart vanno in questo senso e ci trovano sulla stessa lunghezza d'onda".