Prato, al Datini la Giornata Fipe Confcommercio: “Qui il futuro del settore”

Prato, 14 maggio 2025 - Celebrare i ristoratori di ieri e di oggi, costruendo al contempo un ponte con quelli del futuro. È il senso dell’evento organizzato oggi da Fipe Confcommercio all’Istituto Alberghiero Francesco Datini di Prato, in vista della Giornata della Ristorazione 2025, in programma a livello nazionale il prossimo 17 maggio. Protagonisti assoluti della mattinata sono stati gli studenti dell’Istituto Datini, che hanno potuto confrontarsi con esperti del settore e riflettere sul valore profondo dell’ospitalità italiana, tema scelto per questa terza edizione della Giornata nazionale.

A dare il via all’incontro, con i saluti istituzionali, sono stati Gianluca Spampani, presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, e Tommaso Gei, presidente Fipe-Confcommercio, insieme alle assessore Benedetta Squittieri e Chiara Bartalini. La dirigente scolastica Francesca Zannoni ha invece evidenziato il ruolo degli istituti nella costruzione della professione del futuro. Subito dopo è stata la volta dell’intervento formativo di Andrea Boi, consulente esperto in tema di retail e beni di consumo: ha offerto agli studenti un quadro aggiornato sulle dinamiche del comparto, dalle sfide legate al ricambio generazionale alle nuove opportunità per chi sceglie oggi di intraprendere una carriera nella ristorazione.

“Abbiamo voluto mettere davanti agli occhi degli studenti – ha detto Spampani – tutte le opportunità che il mondo della ristorazione oggi offre. Questo genere di consapevolezza è fondamentale per aiutarli costruire il loro futuro”. “La ristorazione – ha aggiunto Gei – va molto oltre il semplice cucinare o vendere dei prodotti. Le nostre attività rappresentano il territorio, la sua storia, il suo futuro. Crediamo quindi che sia necessario investire nella formazione e riscoprire l’orgoglio di un mestiere che è il cuore pulsante della nostra identità culturale ed economica”.

Uno dei momenti più attesi è stato la consegna del premio alla carriera a dieci aziende storiche del settore, selezionate per la loro fedeltà associativa e il profondo legame con il territorio. Per la provincia di Pistoia sono stati premiati il “Ristorante Rafanelli”, il “Bar Sport di Maestripieri Lia” e “Il Focolare Pizzeria di Signorini Elza”. Per la Valdinievole, il riconoscimento è andato al “Bar Pittini” di Degl’Innocenti Sandro & C., alla “Trattoria Da Sandrino” di Marsili Attilio e al “Caffè Pasticceria Toscana” della snc Ferrari & Frateschi. Per la Montagna pistoiese è stata premiata la “Pasticceria Gelateria Gori” della snc Gori Enzo & C. Per la provincia di Prato, hanno ricevuto il premio la Sil-Ve sas di Costantino & C. con il “Bar Gelli”, la “Vecchia Cucina” di Mattei Lisa e C. sas con La Vecchia Cucina di Soldano, e il “Ristorante Logli Mario” di Logli Gigliola e C. sas. L’evento ha rappresentato una delle tappe locali di avvicinamento alla Giornata nazionale della Ristorazione, che quest’anno sarà celebrata anche con un’iniziativa gastronomica speciale: i ristoranti aderenti proporranno un piatto originale a base di uovo, simbolo scelto per rappresentare l’ospitalità nella sua forma più semplice e universale.