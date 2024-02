Prato, coltellate in centro storico. Paura e sgomento tra la gente

Prato, 4 febbraio 2024 – Paura in pieno centro a Prato dove di domenica, con tanta gente che avrebbe voluto godersi una passeggiata nel cuore della città e che invece si è trovata davanti all’ennesima cartolina di degrado: un giovane magrebino con un grosso coltello, diretto con sicurezza verso un gruppetto di persone in piazza Duomo. L’uomo è arrivato da piazza Lippi, si è avvicinato urlando e brandendo l’arma; due feriti, poi la fuga.

Gente sgomenta, ambulanze che arrivano in piazza, insieme a polizia e polizia municipale. I due feriti (due ivoriani) non hanno riportato gravi conseguenze: sono stati portato in codice verde all’ospedale Santo Stefano.

L’aggressione, commessa da quello che si ritiene essere un marocchino di nemmeno 30 anni, sarebbe maturata nel mondo dello spaccio di droga che impera da anni nel centro storico pratese.