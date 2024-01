Prato, all'Informagiovani appuntamento con l'agenzia interinale GiGroup

Prato, 11 gennaio 2024 - Il Punto Giovani Europa - Informagiovani del comune di Prato e Gigroup organizzano un momento informativo legato al lavoro e alla formazione professionale. L'appuntamento è per mercoledì 24 gennaio, dalle 14 alle 17 presso l'Informagiovani in Piazza dei Macelli, 4. L'iniziativa mira a far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro (con particolare riferimento ai giovani del territorio pratese) e promuovere i percorsi di formazione professionale gratuiti organizzati dall'agenzia. Per quanto riguarda l'orientamento al lavoro, ci sarà l'opportunità di incontrare direttamente gli specialisti HR dell'Agenzia GiGroup per poter valutare e scegliere, tra le posizioni aperte, quella maggiormente in linea con le proprie esperienze e aspettative, nonché di conoscere i corsi gratuiti promossi dalla stessa agenzia. Sarà anche l'occasione per ricevere un orientamento mirato e dei consigli sulla ricerca attiva di lavoro, analisi delle competenze e capire meglio quali possono essere le offerte più adeguate al proprio profilo. Gli/le interessati/e potranno presentarsi al Punto Giovani Europa - Informagiovani del Comune di Prato muniti del proprio Curriculum professionale.

La partecipazione è gratuita ma è necessario fissare il proprio appuntamento. Come prenotarsi? E' sufficiente inviare una mail a [email protected] indicando nell'oggetto: adesione focus del PGE del 24 gennaio. La mail dovrà riportare: nome, cognome, recapito telefonico. Nei giorni precedenti l'evento si verrà contattati telefonicamente dall'Informagiovani per essere informati circa l'orario dell' appuntamento. In alternativa è possibile chiamare il numero 0574-1836741 nei giorni di apertura dell'Informagiovani (dal lunedì al giovedì 9-17; venerdì 9-13).