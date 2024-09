Posta a singhiozzo nell’Alta Valle. Problemi e disservizi a Migliana

Ancora problemi con la ricezione della posta in Vallata: a quanto pare, le lettere sono tornate regolari ai destinatari verniotti e nelle frazioni di Cantagallo più vicine a Mercatale, mentre a Migliana stanno arrivando missive spedite da Prato i primi di luglio. Tante le segnalazioni arrivate alla nostra redazione, compreso un comunicato dei consiglieri valbisentini di FdI e di altri consiglieri di minoranza, dove si chiedeva di trovare una soluzione al disservizio nel’alta Valle.

"Questi disservizi – scrivevano in una nota i consiglieri dell’opposizione di Vernio e Cantagallo – stanno causando notevoli disagi, in particolare alle persone anziane che, nonostante il caldo torrido, sono costrette a recarsi all’ufficio postale per ritrare atti urgenti". Per le Poste, che, hanno fatto verifiche durante il mese di agosto, i problemi in zona sono risolti. "In riferimento alle recenti segnalazioni – spiegano in una nota - Poste Italiane rassicura i cittadini dei territori di Vernio e Cantagallo che le criticità delle scorse settimane sono state superate. L’azienda coglie l’occasione per invitare i residenti ad una maggiore collaborazione, adeguando il proprio punto di recapito con i requisiti indispensabili come cassetta domiciliare e nominativi completi su cassette e citofoni". Restano però criticità a Migliana, dove la posta continua ad essere recapitata a singhiozzo: la scorsa settimana sono giunte buste spedite i primi giorni di luglio da Prato.

"Mi è arrivata la comunicazione per la mammografia al Distretto Sanitario – racconta una residente, facendo eco ad un’altra donna che aveva saltato un altro esame di screening per lo stesso motivo – quando la data dell’appuntamento era già superata. Un peccato". Altri, non avendo ricevuto le bollette, si sono visti staccare telefono e fibra. Tante le segnalazioni fatte a Poste Italiane, in attesa che il sistema torni a funzionare.